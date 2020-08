La Notte dei libri, venti autori si sfidano a Scafa per la 6° edizione

Sabato 22 agosto 2020 dalle 21 spazio a libri e autori nel Parco Quelolio di Scafa. 20 autori di sfideranno a suon di fantasia e originalità

SCAFA – Sabato 22 agosto ore 21 a Scafa si svolgerà la sesta edizione della notte dedicata ai libri e ai loro autori, quest’anno in forma ridotta per via dell’emergenza ma sempre presenti.

La notte dei libri è cresciuta nel tempo, arricchendosi di idee e collaborazioni, e consiste nel dare spazio gratuito ad ogni autore di ogni casa editrice che voglia mettersi in gioco presentando in un tempo massimo di 3 minuti il proprio libro usando ogni mezzo, totalmente libero di improvvisare una sua performance.

Una giura premierà tre autori scelti tra quelli più originali nella presentazione, secondo una serie di valutazioni. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Ogni autore potrà portare liberamente le proprie copie che potranno essere vendute in serata. Sarà presente anche la Masciulli Edizioni.

La parte musicale della serata sarà curata dal maestro Marco Bottoni con lo spettacolo ‘Siamo tutti (un po’) matti’. Nell’ambito di un “One man show” si alternano monologhi e canzoni sull’argomento della follia. Con riferimenti testuali e musicali a Enzo Jannacci, Woody Allen, Giorgio Gaber, Dario FO e Ivano Fossati si invita il pubblico a focalizzare l’attenzione sull’argomento della “normalità” e della “originalità”, stimolando molte domande e fornendo pochissime risposte.