Mai per sempre, anteprima del film a Silvi il 23 agosto

In Piazza dei Pini verrà proiettata il Film con ospiti d’eccezione della serata l’attrice protagonista Yuliya Mayarchuk e Fabio Massa, regista e attore

SILVI MARINA – Domenica 23 Agosto 2020 ore 21.00 in Piazza dei Pini a Silvi Marina (TE) verrà proiettata l’Anteprima Nazionale del Film “Mai per sempre” ospiti d’eccezione della serata l’attrice protagonista Yuliya Mayarchuk (del Management Abruzzese The Mac Live) e l’attore protagonista nonchè regista del film Fabio Massa.

Un’evento organizzato dall’Amministrazione del Comune di Silvi (TE) e dall’ Istituto Cinematografico dell’Aquila La Lanterna Magica, si richiede la prenotazione obbligatoria gratuita del posto a sedere tramite il sito wwww.billetto.it.

TRAILER

TRAMA

Mai per sempre, film diretto da Fabio Massa, racconta la storia di Luca (Fabio Massa), un giovane partenopeo di buona famiglia, che desidera fortemente essere felice. La vicinanza con i suoi familiari, però, non gli permette di costruirsi la sua serenità; è per questo che il ragazzo decide di andare via da Napoli, così da poter costruire una propria famiglia altrove. Luca si trasferisce in Puglia, dove inizia a lavorare come meccanico nell’autofficina aperta insieme al suo amico Antonio (Emiliano De Martino). Poco tempo dopo incontra Maria (Yuliya Mayarchuk), giovane di origine ucraina, con la quale Luca può finalmente mettere su famiglia.

Il ragazzo sembra finalmente aver coronato il suo sogno: ha un lavoro onesto e una donna che ama e con la quale ha deciso di avere un bambino; ma è soltanto la quiete prima della tempesta. Il ritorno in paese di Livio (Massimiliano Rossi), ex tossicodipendente ossessionato da Maria e dal carattere molto violento, porta scompiglio nella coppia innamorata, perché l’uomo si frappone tra i due e il conseguimento della loro felicità. Non saranno soltanto i due giovani a sentirsi minacciati, ma anche Silvana (Cristina Donadio), la madre di Luca, che si ritroverà coinvolta in una situazione spiacevole, proveniente dal suo passato.