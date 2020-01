XV° edizione de “La mia famiglia e io” al Teatro Massimo di Pescara

Torna l’annuale concorso promosso dall’Associazione “Domenico Allegrino” onlus domenica 19 gennaio con 16 gli istituti scolastici, 1.800 i partecipanti, 228 i vincitori della XV edizione

PESCARA – Gli autori di poesie, disegni, testi e fotografie saranno premiati domenica 19 gennaio, alle ore 16, al teatro Massimo di Pescara nell’ambito della 15esima edizione del concorso promosso dall’Associazione “Domenico Allegrino” Onlus e dedicata quest’anno al tema universale “La mia famiglia e io”, riflessione su un’istituzione che può essere fonte di gioia e serenità ma anche di malessere e disagio e che, nella nostra epoca, ha spesso bisogno di sostegno e aiuto.

Alla manifestazione parteciperanno alunni e docenti delle scuole di Pescara, Spoltore, Popoli, Bussi, Civitaquana,(Pescara), Vasto e Atessa (Chieti), Capestrano e Navelli (L’Aquila), che hanno aderito al concorso e adulti. Nell’occasione sarà presentato e donato ai vincitori il calendario che l’associazione realizza ogni anno e che raffigura i lavori premiati. Per animare l’evento saranno presenti l’artista Oscar Strizzi, con un’esibizione di “Sand Art” e gruppi musicali delle scuole.

Nelle 15 edizioni continuative del concorso sono stati oltre 20mila gli studenti e gli adulti che hanno partecipato per un totale di circa 25mila lavori presentati. L’ideazione dell’iniziativa e la collaborazione con le scuole hanno consentito all’associazione di sollecitare riflessioni e sensibilizzare le giovani generazioni su temi di attualità e sull’importanza dei valori dell’essere umano.

L’Associazione “Domenico Allegrino” Onlus, nata nel 2004 a Pescara, si ispira ad una persona che ha creduto nella solidarietà come missione e ha operato, dandone esempio concreto, in ogni aspetto della propria vita. L’Associazione interviene per promuovere e sostenere attraverso la soddisfazione di bisogni reali, il valore dell’essere umano e per contribuire a diffondere la cultura della solidarietà.