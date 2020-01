Primavera 1, Pescara – Napoli 1-0: decide Martella

Successo di misura dei biancazzurri al termine di una buona prova collettiva. In gol Martella al 33mo della ripresa, il tabellino dell’incontro

PESCARA – Torna al successo la squadra Primavera del Pescara allenata dal tecnico Nicola Legrottaglie (nella foto). Questa mattina alle ore 10 la squadra adriatica ha sconfitto 1-0 il Napoli grazie a una rete al minuto 33 della ripresa. Primo tempo equilibrato con tanta paura di sbagliare tra le due squadre, complice una situazione di classifica poco serena. Nella ripresa arriva la rete decisiva grazie a un passaggio filtrante di Pavone per Martella che scatta sul filo del fuorigioco e conclude alle spalle di Idasiak. In classifica passo in avanti dei biancazzurri che allungano su Napoli e ChievoVerona raggiungendo temporaneamente il Sassuolo che però deve ancora disputare il suo incontro.

TABELLINO

PESCARA: Sorrentino, Martella, Diallo, Manè, Marafini, Quacquarelli, Camilleri, Diambo, Blanuta (Zinno 44′ 2°T), Pavone (Tringali 44′ 2°T), Masella (Mercado 30′ 2°T). A disposizione: Radaelli, Chiacchia, Cipolletti, Mercado, Longobardi, De Marzo, Tringali, Zinno. Allenatore: Legrottaglie Nicola

NAPOLI: Idasiak, Costanzo, Tsoungui (Vrakas 35′ 2°T), Virgilio, Manzi, Senese, Zanon (Cioffi 35′ 2°T), Zedadka, Palmieri, Labriola (Marrazzo 20′ 2°T), Vanni (Sgarbi 24′ 2°T). A disposizione: Daniele, Zanoli, D’Onofrio, Ceparano, Vrikkis, Vrakas, Marrazzo, Cioffi, Sgarbi. Allenatore: Baronio Roberto

Arbitri: Pirrotta Fabio della sezione di Barcellona Pozzo di Gotto, I° assistente Salama Amir della sezione di Ostia Lido, II° assistente Fontemurato Domenico della sezione di Roma 2.

Rete: Martella 33′ 2°T (PES).

Ammoniti: Manè 13′ 1°T (PES), Costanzo 20′ 2°T (NAP), Diambo 47′ 2°T (PES).

Foto di Legrottaglie di Massimo Mucciante fonte Sito ufficiale Pescara Calcio