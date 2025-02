La delegazione dell’Aquila del CSV Abruzzo aderisce a “M’illumino di meno”

L’AQUILA – La delegazione dell’Aquila del CSV Abruzzo, in collaborazione con Spazio Rimediato, Comunità 24 Luglio, Sezione Soci Coop L’Aquila e i Licei annessi al Convitto Nazionale “D. Cotugno”, aderisce alla campagna “M’illumino di Meno” – promossa dal programma Caterpillar di Rai Radio 2 – proponendo alla cittadinanza un carosello di eventi per giovedì 21 febbraio, per riflettere sul ruolo che ognuno può e deve avere per contribuire a un mondo migliore.

M’illumino di Meno è la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili che Rai Radio2 con Caterpillar organizza annualmente dal 2005 per diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse.

Per l’edizione 2025 – che ha come tematica la fast fashion e l’enorme impatto che ha sull’ambiente – il CSV Abruzzo partecipa con il coinvolgimento diretto delle studentesse e degli studenti che hanno aderito al percorso afferente al progetto “Scuola e Volontariato”.

M’illumino di Meno 2025 vuole dare voce alle iniziative e realtà che promuovono il riuso e la valorizzazione degli abiti in tutte le loro declinazioni. Per questo il CSV Abruzzo organizzerà, insieme alle studentesse e agli studenti del Cotugno, una performance teatrale dal titolo “Too coat to go”, uno swap party e un aperitivo a lume di candela.

Lo swap party sarà il momento per promuovere il riuso degli abiti in un’ottica di contrasto alla fast fashion. Durante lo swap party ci sarà un aperitivo a lume di candela a cura della Comunità 24 Luglio grazie al contributo della Sezione Soci Coop di L’Aquila.

Il Comune dell’Aquila aderirà alla campagna spegnendo l’illuminazione di Piazza Regina Margherita dalle 17:30 alle 18:30 del 21 febbraio 2025.

Programma

Ore 17.00

Apertura Swap Party | Via del Gatto n. 6

Ricicla Scambia Rinnova! Porta con te massimo 3 capi di abbigliamento da adulto: in stagione, in buono stato, puliti e che anche tu metteresti ancora. Se ti va porta anche un massimo di 2 libri in buono stato (no libri scolastici, enciclopedie, vocabolari).

Ore 18.00

Performance Too Coat To Go | Piazza Regina Margherita

In collaborazione con Spazio Rimediato a cura delle studentesse e degli studenti del Convitto Nazionale “D. Cotugno” e Licei annessi di L’Aquila.

Dalle ore 18:30 Swap Party e aperitivo a lume di candela a cura della Comunità 24 Luglio con il contributo della Sezione Soci Coop di L’Aquila.

Cos’è lo swap party?

Gli swap party sono eventi in cui ci si scambia degli oggetti in ottimo stato: sono iniziative che si basano sullo scambio quale la soluzione creativa, semplice e responsabile per ridare vita a vestiti e libri facendo shopping a costo zero.

Che cos’è M’illumino di Meno?

M’illumino di Meno è la campagna radiofonica di sensibilizzazione sul risparmio energetico e sugli stili di vita sostenibili ideata nel 2005 dal programma Caterpillar di Rai Radio2.

M’illumino di Meno nacque il 16 febbraio 2005, giorno dell’entrata in vigore del Protocollo di Kyoto, quando Caterpillar chiese agli ascoltatori di spegnere simbolicamente le luci e riflettere insieme sull’uso dell’energia.

Il successo della campagna su tutto il territorio nazionale ha portato al riconoscimento istituzionale del 16 febbraio quale “Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili” (Legge n. 34/2022).