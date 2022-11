La Città Magazine Obiettivo Scuola, un progetto innovativo a Teramo

La Italia Editori e l’I. C. Savini S. Giuseppe S. Giorgio di Teramo presentano un progetto, verrà consegnato il Premio dedicato alla memoria di “Giuseppe Lisciani”

TERAMO – Lunedì 14 Novembre presso la Sala Polifunzionale della Provincia di Teramo in via Comi n.11 alle ore 9:30 sarà presentato Il Progetto La Città Magazine Obiettivo Scuola “Il valore dell’informazione tra i banchi di scuola”. L’evento, realizzato in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Savini San Giuseppe San Giorgio di Teramo è stato realizzato anche grazie all’interessamento e fattiva collaborazione della Dirigente Scolastica Dott.ssa Adriana Sigismondi e del corpo docente. Il Progetto ha portato alla pubblicazione del primo numero speciale dedicato alla scuola. L’edizione, partendo dalla trattazione del tema della guerra in Ucraina da parte dei bambini di una classe quinta, si apre come una finestra che racconta e documenta il percorso del ciclo di studi della scuola primaria.

L’idea di un format “junior” nasce inoltre dalla volontà di accogliere l’entusiasmo dei giovani autori a cui dare spazio, voce, attenzione e, quindi, ascolto, ai pensieri, ai valori, alle richieste (esplicite e recondite), ai sogni e alle visioni dei cittadini, delle donne e degli uomini del futuro. Ecco, quindi, lo speciale La Città Magazine Obiettivo Scuola che accoglie al suo interno la voce dei giovani alunni.

Durante la presentazione verranno premiati venti alunni come “Autori Junior” i quali riceveranno anche il Premio dedicato alla memoria del Professor Giuseppe Lisciani grazie alla sensibilità dell’Ingegner Davide Lisciani, figlio del grande scrittore, pedagogista ed imprenditore.

Durante la presentazione interverranno, oltre all’Editore Giampiero Ledda, il Sindaco della Città di Teramo Gianguido D’Alberto, l’Assessore Regionale all’Istruzione Pietro Quaresimale, il Magnifico Rettore dell’Università di Teramo Dino Mastrocola, l’Assessore all’Istruzione della Città di Teramo Andrea Core, il Vescovo della Diocesi di Teramo – Atri Mons. Lorenzo Leuzzi. È previsto inoltre un intervento in collegamento video da Kiev di Mykola Kuleba, Commissario del Presidente dell’Ucraina per i diritti dei bambini (2014-2021) e CEO di “Save Ukraine”.