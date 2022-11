Impavida Ortona – Aurispa Libellula Lecce, la presentazione del match

ORTONA – Strano a dirsi ma questa volta la Sieco Service Impavida Ortona disputerà la sua gara interna ad orario canonico: domenica, ore 18.00. Avversari di turno, del settimo turno, La Aurispa Libellula Lecce che occupa il dodicesimo posto in classifica e con all’attivo quattro punti. Al contrario, gli abruzzesi sono terzi in classifica con undici punti e una gara da recuperare contro Marcianise il prossimo 30 novembre alle ore 20.30.

È ormai arcinoto che nessuna squadra deve essere presa sotto gamba e che, a prescindere dalla classifica, l’impegno deve essere massimo. Non fa eccezione la Libellula che, a dispetto degli ultimi risultati, può vantare nel suo roster giocatori di tutto spessore.

Gli schiacciatori Mazzone e Vaskelis con il libero Agrusti rappresentano i maggiori punti di forza dei pugliesi che hanno comunque una rosa di giocatori esperti della categoria, tra i quali l’ex impavido Ferrini.

Tanti i problemi in Casa Impavida. Tanti e tutti insieme ma coach Lanci è fiducioso. «Non mancherà nessuno, a parte Fabi. Si sono presentati tanti problemi tutti insieme ma stringendo i denti e facendo i dovuti scongiuri contro Lecce dovrei avere tutti a disposizione. Certo è un peccato non riuscire ad esprimere quello che è un grosso potenziale. Per gli errori tecnici e qualche disattenzione possiamo incolpare noi stessi e lavorarci su, per tutto il resto dobbiamo essere fiduciosi e propositivi sperando che tutto vada per il meglio».

Le notizie dall’infermeria parlano di un Fabi operato al dito indice della mano sinistra e che dovrebbe rispettare i tempi delle sei settimane preventivate. Nulla da fare invece per il talentuoso Matheus Dall’Agnol Dal Bosco, che ha lasciato la squadra rescindendo consensualmente il contratto per far ritorno in Brasile dove verrà operato.

Fischio di inizio alle ore 18.00 di domenica 13 novembre con Polenta Martin (Filottrano) e Giulietti Fabrizio (Perugia) ad arbitrare. Al tavolo del segnapunti elettronico siederà Tucci Alessandro mentre Bosica Gianclaudio sarà al Video-Check.