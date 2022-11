“La cena al cinema”, scelto il Multiplex Arca di Spoltore

The Walt Disney Company Italia ha selezionato 7 cinema in Italia, tra i quali l’Arca per proporre questa serata speciale con abbinamento vini Giordano Group

PESCARA – Una cena unica quella che si è svolta lo scorso 18 novembre al Multiplex Arca di Spoltore. Gli ospiti hanno potuto cenare durante la visione del film “The Menù” uscito il 17 novembre nelle sale cinematografiche. The Walt Disney Company Italia ha selezionato 7 cinema in Italia, tra i quali il Multiplex Arca per proporre questa serata speciale nella quale gli ospiti potevano gustare la cena proprio durante la visione del film. In abbinamento ai piatti proposti, i vini di Cordano Group, cantina di Loreto Aprutino.

Presenti all’evento il padrone di casa Siro Di Meco e Francesco D’Onofrio, titolare della cantina Cordano Group.

Siro, il fratello Mattia e il loro socio e amico Fabrizio Iezzi guidano da anni la società Muticinema srl, che gestisce diversi cinema in Italia tra i quali il Multiplex Arca a Spoltore. L’azienda fu creata trent’anni fa dai rispettivi papà dei soci attuali ed oggi sono loro a portarla avanti con energia ed entusiasmo. I tre imprenditori, proprietari e gestori del ristorante Movielink, sono anche i creatori della società di musica e intrattenimento BlueParrot.

Ma torniamo alla serata, Siro e Francesco hanno voluto salutare gli ospiti prima della proiezione del film. “Siamo molto orgogliosi –ha detto Siro- che la Walt Disney Company Italia ci abbia selezionato tra i sette cinema in Italia per proporre il film “The menù” in anteprima con questa cena speciale. In realtà non è la prima volta che proponiamo questa formula perché abbiamo questa sala che si adatta perfettamente a far cenare gli ospiti durante la visione ma credo che questa sia davvero una cena a tema visto la trama del film in perfetta sintonia con la serata”.

“Io e Siro –ha aggiunto D’Onofrio- siamo amici da molti anni e collaboriamo spesso negli eventi. Ho voluto aderire da subito a questa serata davvero particolare, in stile con la filosofia di Cordano Group che vede il vino come un piacevole intrattenimento. In merito ai vini abbinati, stasera abbiamo proposto tre tipologie di vitigni autoctoni e un passito in chiusura per accontentare tutti i palati”.

Presente anche il consigliere del Comune di Pescara e vice presidente della Commissione cultura, turismo e grandi eventi, l’avv. Salvatore Di Pino.

I piatti proposti, preparati dallo chef Simone Pantalone del Movielink, erano: Carpaccio di manzo glassato al passion fruit, crostino esotico con gambero in tempura, caprino mantecato alle erbe con cialda al mais, ravioli di ricotta con gamberi al pachino, e per concludere trilogia al caramello. I sommelier durante la visione hanno versato i calici che Francesco D’Onofrio ha scelto di abbinare ai piatti: per l’aperitivo di benvenuto la Cococciola Igt Brilla, per gli antipasti la Cococciola Igt Lusciablì affinata in anfora, al primo il Montepulciano d’Abruzzo Doc Riserve Trinità, e per chiudere, al dolce è stato abbinato il Passito rosso Igt Santità.

Il film The Menu, racconta di una coppia, Anya Taylor Joy e Nicholas Hoult che si reca su un’isola costiera per mangiare in un ristorante esclusivo dove lo chef Ralph Fiennes ha preparato un menù sontuoso, con alcune sorprese a dir poco scioccanti.

“Visto il successo e la risposta di pubblico – ha concluso Siro Di Meco – sicuramente seguiranno serate, come di consueto per noi, di queste cene speciali durante la visione dei film. La prossima sarà il 15 dicembre con il film “Avatar 2, La via dell’acqua”, vi aspettiamo!”.