Acquachiara – Pescara Pallanuoto 14-10: il racconto del match

Disco rosso per il Pescara Pallanuoto, sconfitto nella vasca dell’Acquachiara con il punteggio di 14-10 nella quarta giornata del campionato di serie A2. Dopo l’illusorio 4-1 portato a casa nel primo parziale, la squadra di mister Di Fulvio ha subito la reazione dei padroni di casa, che hanno ripreso e condotto la partita fino all’allungo decisivo nell’ultimo tempo. Il Delfino resta fermo a quota 3 punti in classifica e sabato a Le Naiadi arriva Ischia per un’altra sfida che mette in palio punti preziosi in chiave salvezza.

Adam porta avanti l’Acquachiara, poi segna due volte Holden, Di Fulvio e Micheletti. I padroni di casa reagiscono con due reti Gargiulo, Rocchino e Fabio Angelone, impatta Di Fulvio. Al ritorno in vasca va in rete Adam, risponde De Vincentiis, poi ancora Gargiulo e due volte Rocchino per l’Acquachiara a cui replica Micheletti. Fabio Angelone sigla il +3, poi la doppietta di Di Fulvio, e i gol di Fortunato, Fabio Angelone, Micheletti, Gargiulo e De Gregorio.

“È stata la peggiore partita della stagione”, taglia corto mister Franco Di Fulvio. “Me ne assumo tutte le responsabilità perché evidentemente non sono stato bravo a caricare a dovere i ragazzi. Abbiamo commesso una marea di errori e ci hanno punito”. E ancora: “Spero sia stato solo un incidente di percorso, perché con questo atteggiamento non si va da nessuna parte. Sabato, contro Ischia, servirà tutt’altra prestazione se vogliamo fare punti”.

PARZIALI: 1-4, 4-1, 4-2, 5-3

ACQUACHIARA: Chianese, Musacchio, Fortunato (1), Adam (2), Angelone Fa. (3), Di Leva, Angelone Fr., Angelone C., Gargiulo (4), De Gregorio (1), Rocchino (3), Giello, Alvino. All. Fasano

PESCARA PALLANUOTO: Morretti, Mancini, Cipriani, Di Fulvio (4), De Luca, Cerasoli, Giordano, Holden (2), Micheletti (3), De Vincentiis (1), Pelliccione, Ercolani, Spera. All. Di Fulvio