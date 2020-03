Atri, attiva la raccolta fondi “Doniamo oggi per abbracciarci domani”

“Doniamo oggi per abbracciarci domani” è la raccolta lanciata dal Comune Atri i per sostenere l’Ospedale San Liberatore, Covid-Hospital

ATRI (TE) – Il Comune di Atri (TE) ha lanciato la raccolta fondi “Doniamo oggi per abbracciarci domani”, per sostenere l’Ospedale San Liberatore, che è diventato “Covid Hospital”. Il conto corrente messo a disposizione di questo servizio è:

IBAN: IT83F0542404297000050009116

della Banca Popolare di Bari intestato al Comune di Atri

Per offrire il proprio contributo va indicata la causale: Sostegno Ospedale Covid-19 Atri.

“Abbiamo deciso di lanciare questa iniziativa per sostenere il nostro nosocomio in questo delicato momento -si legge sulla pagina ufficiale el Comune di Atri- Per la nostra struttura ospedaliera si tratta di una trasformazione importante che richiederà la dotazione di personale specializzato e attrezzature specifiche. Doniamo oggi per abbracciarci domani”.