La Brecciosa, Brandimarte e Ragnoli nuove giocatrici della Futura Volley

TERAMO – LG Impianti Futura Volley Teramo comunica che Daria La Brecciosa, Francesca Brandimarte e Marzia Ragnoli faranno parte dell’organico della squadra che militerà nel campionato di Serie B2.

I tre nuovi innesti sono il frutto della collaborazione tra le società che hanno dato vita al Progetto Volley la scorsa estate, in particolare tra la Futura, il Montorio Volley e la Pallavolo Roseto.

Daria La Brecciosa ha iniziato a giocare nel Roseto nel 2013, militando nelle giovanili di Roseto e Montorio dall’Under 13 all’Under 18. Con le rosetane ha disputato la Serie D nel 2018/2019 vincendo il campionato e lo scorso anno ha fatto parte dell’organico del Montorio in Serie C. Per Daria anche una partecipazione al Torneo delle Regioni 2016, disputatosi in Umbria.

Percorso simile per Francesca Brandimarte, che ha vissuto la trafila delle giovanili dall’Under 13 all’Under 18 tra Roseto e Montorio. Due anni fa la vittoria della Serie D a Roseto e la scorsa stagione è arrivato il salto di categoria, militando in Serie C con il Montorio.

Marzia Ragnoli ha intrapreso la strada della pallavolo nel 2008 con il minivolley (oggi categoria S3), passando poi nelle Under del Montorio. Ha vissuto l’esperienza della squadra provinciale per il torneo delle province ed è poi approdata nella rosa del CQR (Centro di Qualificazione Regionale) nel 2016. Dopo 3 anni in prestito al Roseto in D, con cui ha anche vinto il campionato, è tornata al Montorio con cui ha disputato sia la Serie D che la Serie C.