Kellie Rucker questa sera in concerto al Loft 128 di Spoltore

SPOLTORE – Arriva dalla California la grande armonicista e cantante Kellie Rucker, una delle donne più conosciute e apprezzate della scena blues americana. Domenica 4 dicembre sarà in concerto al Loft128 di Spoltore (viale Europa 128). Nata a Oklahoma City, inizia a suonare l’armonica all’età di dodici anni imparando il blues da artisti come Johnny Winter, James Cotton e James Mongomery. Preparati per un potente mix di blues, country e rock and roll a quattro voci: un’armonica che divampa e lenisce l’anima, e una voce cantata che sale da qualche parte le montagne e tramonta in mezzo a un uragano.

Kellie Rucker è un talento molto grande. Nel corso di una carriera professionale durata più di 25 anni, è apparsa in cartellone o sul palco con leggende come Dizzy Gillespie, Stephen Stills, Albert Collins, James Cotton, ZZ Top, Dan Hicks, Warren Zevon, Little Feat e BB King. Kellie è diventata un’artista di registrazione a pieno titolo, con 3 CD, *”Ain’t Hit Bottom”, “Church of Texas” e l’ultima versione, “Kellie Rucker, Music of Soul Return”. Tutti e tre sono stati registrati a Los Angeles e presentano i migliori talenti di Los Angeles.

La sua padronanza dell’armonica blues e la sua potente voce cantata l’hanno resa un ingrediente chiave nelle registrazioni e negli spettacoli dal vivo con il leggendario chitarrista blues B.B. Chung King e il candidato ai Grammy, Jon Butcher.

Accompagnata in questa fantastica serata dalla stratosferica presenza di :

Franco Angelozzi: hammond

Luca Mongia: chitarra

Tommaso Paolone: basso

Valerio Pompei: batteria

Kellie Rucker (USA) armonica voce.