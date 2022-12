“Ich Liebe Dich: viaggio nel Lied d’Amore”, concerto a Pescara

La rassegna Millennials prosegue il 4 dicembre alle 17.30 con il viaggio musicale nel Lied d’amore di Serena Marrancone e Giuseppe Fabrizio

PESCARA – Domenica 4 dicembre 2022, la rassegna Millennials prosegue con “Ich Liebe Dich: viaggio nel Lied d’Amore”, concerto del duo formato dal soprano Serena Marrancone e del pianista Giuseppe Fabrizio. In programma, musiche di Ludwig van Beethoven, Robert Schumann, Franz Schubert, Richard Wagner e Hugo Wolf.

Millennials è la rassegna dedicata a giovani interpreti dal percorso già avviato nella scena musicale e organizzata all’Auditorium Cerulli dalla Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara” in collaborazione con l’Associazione “La Favola Bella”.

Il soprano Serena Marrancone ha frequentato il Corso preaccademico presso il Conservatorio “G. Braga” di Teramo sotto la guida del Maestro Edvige Giusto e del Maestro Gianluca Pasolini. Nel 2019 ha conseguito la laurea triennale presso il Conservatorio “Luisa D’Annunzio” di Pescara con lode sotto la guida del Maestro Paolo Speca e del Maestro Marco Moresco. Nell’ottobre 2021 ha conseguito la laurea magistrale in Canto con lode presso il medesimo conservatorio. Attualmente frequenta il secondo anno del Corso di Laurea Magistrale in Musica Vocale da Camera presso il Conservatorio “Luisa D’Annunzio” di Pescara. Numerose sono state le partecipazioni alle Masterclass di Canto Lirico: “La scuola italiana dal Barocco a Verdi” con il Maestro Carmela Remigio, “Il recitar cantando e il suo accompagnamento dalle pratiche antiche a quelle contemporanee” con il Maestro Marco Beasley, il vocal-stage con Luciano di Pasquale presso l’Associazione Culturale “La Rondine”, “L’opera è polvere da sparo” sotto la guida del maestro Francesco Micheli. Nel 2017 si è esibita in concerto presso l’auditorium dell’Università “Gabriele D’Annunzio” di Chieti. A Giulianova nel 2019 ha cantato come soprano solista nel “Gloria” di Vivaldi e nel “Magnificat” di Charpentier. Un anno dopo ha preso parte all’opera “Suor Angelica” di Puccini presso il Teatro Marrucino di Chieti nel ruolo di Novizia.

Nel luglio 2021 si è esibita come soprano solista, interpretando alcuni dei più celebri brani del repertorio tostiano arrangiati per orchestra d’archi, in un concerto organizzato dall’Accademia Musicale Pescarese presso l’Aurum di Pescara. Nell’ottobre dello stesso anno ha preso parte ad un recital per canto e pianoforte presso l’Auditorium Cim di Bar-le-duc in Francia. Attualmente si sta perfezionando con alcuni celebri nomi del panorama operistico quali, il soprano Jessica Pratt e il soprano Luciana Serra; recentemente ha inoltre preso parte ad una Masterclass di quest’ultima intitolata “Canto lirico-tecnica e interpretazione scenica”. Nel maggio 2022 ha preso parte all’opera “La cambiale di matrimonio” di G. Rossini, nell’ambito del Città Sant’Angelo Music Festival, interpretando il ruolo di Clarina. Nel luglio dello stesso anno si è esibita come solista in un concerto operistico a cura del San Leo Festival. Nell’agosto 2022 ha preso parte al Festival della Lettera d’amore di Torrevecchia Teatina esibendosi in un concerto di musica vocale da camera.

Giuseppe Fabrizio nasce a Manfredonia nel 1991 e comincia gli studi musicali all’età di sette anni. Consegue con il massimo dei voti e la Lode le lauree di Pianoforte, Musica da Camera e Direzione d’Orchestra. Compie i suoi studi presso i Conservatori di Teramo, di Pescara e nell'”Universität fur Musik und darstellende Kunst” di Vienna. Si perfeziona, conseguendo il diploma di direzione d’orchestra, presso l’Accademia Internazionale di Imola “Incontri col Maestro” e in Masterclass internazionali. Risulta vincitore di primi premi in vari concorsi pianistici ad indirizzo solistico e cameristico. Intraprende gli studi di direzione d’orchestra all’età di quattordici anni, viene notato e diviene giovanissimo assistente del Maestro Sergio Rendine che lo porta a collaborare con alcune tra le più importanti istituzioni italiane ed europee. Ha diretto prestigiose orchestre nazionali e internazionali.

Nell’agosto 2021 è stato scelto come direttore d’orchestra/pianista per la prima edizione del “Pescara Liberty Festival” e, nello stesso anno, è stato invitato in qualità di pianista a tenere un concerto a Bar-le-Duc (Francia), sull’estetica musicale degli inizi del XX secolo presso l'”Auditorium CIM” con il soprano Serena Marrancone. In qualità di docente, dal 2018 insegna pianoforte presso l’Accademia Musicale Pescarese e nel 2020 è stato chiamato come docente – assistente in una Masterclass di direzione d’orchestra con l’Orchestra Sinfonica Abruzzese presso il Conservatorio “A. Casella” de L’Aquila tenuta dal Maestro Marco Boni. Per conto della casa editrice “Ianieri Edizioni” ha scritto cinque volumi inerenti solfeggio, teoria musicale e armonia. Nel 2020 e nel 2021 è stato invitato a far parte della giuria dei concorsi internazionali “Music and Stars Awards” e “World classical Music Awards”.

Il programma completo della rassegna è disponibile al seguente link: socteatromusica.it/stagione-2022-2023/millennials-2022/

Come scrive Massimo Magri, curatore della rassegna, «Millennials è lo spazio riservato a giovani talenti – molti dei quali già premiati in concorsi nazionali e internazionali – che avremo il piacere di ascoltare nel nuovo contesto dell’Auditorium Cerulli – Casa delle Arti.» Nel percorso tracciato dai nove concerti si alternano musicisti che hanno già avuto modo di vincere premi internazionali di assoluto valore e si sono esibiti all’interno di contesti importanti in Italia e all’estero

«Con questa iniziativa che ha preso il via con lusinghieri risultati già nella primavera di quest’anno, conclude Magri, la Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara” intende valorizzare le giovani eccellenze dei Conservatori e delle Accademie italiane e offrire loro una ribalta che li proietti su palcoscenici sempre più prestigiosi».

Biglietti

L’Auditorium Cerulli si trova a Pescara in Via Verrotti, 42. Il prezzo del biglietto di ingresso è di 5 euro. La rassegna si svolgerà ogni domenica pomeriggio fino all’11 dicembre 2022.

Prossimo appuntamento

Giovedì 8 dicembre 2022 verrà recuperato il concerto della pianista Antonia De Pasquale, mentre domenica 11 dicembre 2022, la rassegna Millennials si concluderà con il concerto del duo formato dal violoncellista Giacomo Torlontano e del pianista Andrea Caruso.