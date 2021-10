“Joyce Lussu. Una donna e la libertà”, presentazione del libro a Teramo

In programma domenica 17 ottobre alle 17 presso il circolo “Osirisica” il primo di una serie di incontri dedicati alla memoria di chi non sarà mai più dimentica

TERAMO – Il Collettivo Malelingue di Teramo vi aspetta domenica 17 ottobre, presso il circolo Arci “Osirisica”, per conoscere Joyce Lussu, uno straordinario personaggio del nostro Novecento, vissuto in tutti i suoi aspetti. Insieme all’autrice Giorgia Gabbolini che ci presenterà “Joyce Lussu. Una donna e la libertà” (CR Edizioni, 2021), scopriremo la vita di questa donna esule e clandestina durante il periodo fascista, e staffetta partigiana insignita al valore.

Joyce, donna libera, forte ed autonoma, ha animato la lotta per l’emancipazione delle donne in Sardegna. È stata anche una fine scrittrice che si è dedicata alla traduzione dei testi di quei poeti senza voce. Una vita romantica, appassionante e ricca di spunti di riflessione, che fa della sua conoscenza un’inaspettata avventura. Un personaggio affascinante da scoprire, che ci porta a riflettere su tematiche di grande attualità.

L’appuntamento è per domenica 17 ottobre, dalle ore 17, presso il circolo “Osirisica”, in via Vezzola 7/9. Seguirà dj set a cura del Collettivo Malelingue. L’ingresso è libero, fino ad esaurimento posti, con green pass e tessera Arci.