Bocce, in programma due gare a Roseto e San Salvo il 17 ottobre

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Sarà un fine settimana molto impegnativo per il mondo bocciofilo abruzzese con due gare regionali e una nazionale che avranno luogo sabato e domenica nelle province di Teramo e Chieti. Si inizierà sabato 16 alle 14.30 a Roseto degli Abruzzi (TE) dove il Circolo Bocciofilo Rosetano ha organizzato la Gara Regionale Lui e Lei – 2° Memorial Sacchetti Felice detto “Filluccio”; il Direttore di Gara sarà l’Arbitro Regionale sig. Nico Battistelli.

Domenica 17 alle ore 9.00 a San Salvo (CH) invece, alla Bocciofila “Il Comunale A.S.D.” avrà luogo la Gara Nazionale Individuale Juniores che costituirà l’11a Tappa del Circuito Prestige e vedrà coinvolti Under 18 e Under 15 mentre gli Under 12 disputeranno una Gara Regionale. A Dirigere la Gara l’Arbitro Internazionale sig. Domenico Sposetti.

“Quello che ci apprestiamo a vivere sarà per la nostra regione un fine settimana ricco di emozioni e stimoli poiché vedremo in campo tanti atleti di diverse età: dagli adulti fino agli Under 12 – ha dichiarato il Presidente Regionale FIB Abruzzo Gregorio Gregori – Ben vengano tutte le manifestazioni e le iniziative atte a promuovere il nostro sport e i nostri atleti. A tutti i partecipanti il mio caloroso in bocca al lupo”.