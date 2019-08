Jova Beach Party, De Martinis: “successo storico per la città”

“Avrà una ricaduta eccezionale per Montesilvano, una data che vedrà l’affluenza di circa 35mila persone in città“. Questa mattina saranno illustrati i dettagli.

MONTESILVANO – Il concerto di Jovanotti si svolgerà a Montesilvano il prossimo 7 settembre, lo ha deciso ieri la Commissione vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, che ha vagliato con il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, tutta la documentazione presentata dal Comune di Montesilvano e dagli organizzatori dando nel tardo pomeriggio il via libera all’evento.

“Un risultato che segna un successo storico per la nostra città – afferma il sindaco Ottavio De Martinis – , grazie al lavoro di squadra portato a termine con responsabilità e spirito di abnegazione da questa amministrazione comunale, che si è prodigata insieme agli organizzatori nella massima riservatezza, dopo il diniego di Vasto, per conseguire tutti i permessi necessari sul piano logistico e della sicurezza. Ringrazio il Prefetto, la Questura e tutte le forze dell’ordine che hanno lavorato accanto a noi affinché questo obiettivo si potesse realizzare. Il Jova Beach Party avrà una ricaduta eccezionale per Montesilvano, una data che vedrà l’affluenza di circa 35mila persone in città”.

Domani nel corso di una conferenza stampa alle ore 11.30 nella sala Consiliare del Comune di Montesilvano verranno illustrati tutti i dettagli.