Quali serate trovare a Pescara per divertirsi? Ultime occasioni estive per ballare e prime aperture della stagione invernale

PESCARA – Ultimi sprazzi di una estate che a poco a poco sta sfumando. Movida Pescara: dopo i Closing Party della scorsa settimana, chiusura per altri locali. E c’è gia chi riapre i battenti per la lunga stagione invernale. Siamo a segnalarvi gli appuntamenti più interessanti della movida a Pescara in questo secondo weekend di settembre, ricordandovi che nel nostro calendario con gli eventi a Pescara è possibile trovare tutte le informazioni utili e i dettagli dei singoli pomeriggi o serate.

Il venerdì notte

Al Café del Mar a Pescara è ancora serata El Viernes Social, in consolle i djs Lomitos, Valter e Pirata: 100% latino. Latino e reggaeton per l’ultimo appuntamento con Corazon del Kalima Beach Club. Al Lido 186 ultimo appuntamento con Grazie a Dio é venerdì: cena spettacolo con menù a base di pizza o pesce e in compagnia della musica di Fabrizio Fabriani e Angelo Gelsumino; a seguire disco con il dj set di Alberto Cantarini ed Enzo Di Pietro. Urban Party a La Lampara: in consolle dj Shezzan. Dopo la stagione estiva passata nelle location del Lido La Vongola e del Lido Azzurro riapre Room 33; si balla in compagnia di dj Trew: ingresso libero. All’Unicentro di Montesilvano tango argentino con Chico Tj.

Il sabato notte

Al Nettunobeach Seguis no rumba y baile: cena con pizza o menù a base di pesce e dopocena in compagnia dei djs Caliente e Damiano Almonti: musica caraibica e animazione coinvolgente che faranno cantare e ballare per una serata divertente. Café del mar torna con Baraonda latina, ingresso libero dopo cena. Possibilità di cenare con i menù pizza a 20 euro o pesce a 30 euro con annesso salotto-disco per il dopo cena. President Beach Party 2019 a La Lampara per chiudere al meglio la stagione. Special event Atto finale al Lido 186: cena, spettacolo e disco con le selezioni di Alberto Cantarini e Paolo Sala. All‘Unicentro di Montesilvano liscio e balli di gruppo con Pentagramma.

Domenica 15 settembre

Toga! Toga! Toga! al Lido 186: il folle appuntamento di fine estate. II° Anniversario de Il Cantiere con live painting, proiezione foto, aperitivi & drinks e djset Selecta.