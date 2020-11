Joseph D’Antonio fondò e diresse quotidiani e settimanali in Ohio e in California

MONTENERODOMO (CH) – Joseph D’Antonio nacque a West Aliquippa, Contea di Beaver County, in Pennsylvania, il 29 settembre del 1930, da Carmine e Cristina. I suoi genitori erano entrambi provenienti da Montenerodomo, in provincia di Chieti. Il padre, Carmine (nato nel 1894 e morto nel 1974), giunse negli Stati Uniti nel 1913. Combatté con la divisa statunitense durante la Prima Guerra Mondiale. Fu congedato con onore, nel 1919, a Camp Dix nel New Jersey. L’anno successivo, Carmine, decise di tornare in a Montenerodomo per sposare Cristina (nata nel 1900 e morta nel 1983).

Nel 1923 arrivò per Carmine e Cristina la loro prima figlia: Maria. Subito dopo la nascita della bambina Carmine ripartì per l’America e trovò lavoro a Canton in Ohio alla Timken Company. Dopo poco si fece raggiungere dallo moglie e la figlia e si trasferì a West Aliquippa un sobborgo Aliquippa in Pennsylvania. Qui nasceranno, nel 1926, i gemelli James e Frank, due anni dopo Emilio e nel 1930 Joseph. La piccola Maria, a soli nove anni, morì di tetano. Joseph D’Antonio ragazzo vivace e portato allo studio divenne abile giornalista e pubblicitario.

Fondò come editore, ne fu anche direttore, il settimanale “Aliquippa News-Herald” che ebbe una notevole affermazione. Fu proprietario della “AD Service” una agenzia pubblicitaria e del “Feature Magazine” (aveva oltre 30.000 lettori). Nel 1962 si trasferì in California dove divenne direttore pubblicitario del giornale “Escondido Times Advocate”. Joseph D’Antonio fu anche abilissimo investitore immobiliare. Sposò Connie Piocquidio che gli diede cinque figli: Jay Anthony; Lisa; Chris ; Robyn e Marc Anthony. Joseph D’Antonio morì a Escondido, Contea di San Diego, in California, l’8 ottobre del 2011.

A cura di Geremia Mancini – presidente onorario “Ambasciatori della fame”