Teramo, chiusura della redazione del Centro: incontro in Comune con la proprietà

TERAMO – Questa mattina il sindaco Gianguido D’Alberto e il Presidente della Provincia Diego Di Bonaventura hanno incontrato, nella sede municipale di via Carducci, Pierluigi Balletti, presidente del Cda della società proprietaria del quotidiano Il Centro; Giovanni Scurzi, Procuratore di Luigi Pierangeli amministratore della stessa società e il direttore del quotidiano, Piero Anchino. Motivo dell’incontro l’annunciata chiusura della redazione di Teramo del quotidiano, che verrebbe accorpata a quella de L’Aquila.

Entrambe le parti hanno rappresentato le motivazioni che hanno portato al confronto. La proprietà del quotidiano ha rimarcato le proprie ragioni, connesse al piano editoriale e alle logiche aziendali, secondo una proiezione “che tende a valorizzare ed incrementare la presenza della testata nel territorio”.

Il Sindaco e il Presidente della Provincia hanno dal canto loro chiesto con convinzione di tornare a valutare l’ipotesi, soprattutto in considerazione dell’importanza della presenza “fisica” di un punto di riferimento autorevole quale il principale quotidiano della regione. Una presenza che, soprattutto in questo difficilissimo periodo, garantisce un presidio influente supportando l’azione delle istituzioni stesse, in virtù della natura specifica degli organi di informazione.

Dalla controparte è stata manifestata la volontà di considerare le motivazioni rappresentate, pur in presenza di un indirizzo redazionale ed aziendale già ben definito. Non sono mancate le ipotesi, da approfondire, per giungere ad un’intesa che possa soddisfare entrambe le parti.

Gianguido D’Alberto, in qualità di presidente regionale ANCI, si è poi impegnato ad aprire una discussione all’interno dell’organismo che riunisce i Comuni, approfondendo le analisi sulla generale situazione dell’editoria in Abruzzo e proponendo di individuare prospettive di rilancio del settore, anche in interlocuzione con la stessa Regione.