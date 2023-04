IX Torneo “Memorial Emilio Della Penna”: ecco i premiati

Premiati la Piccola Opera Charitas e Francesco Giorgini. Il Presidente della Poc Mimmo Rega anticipa la nascita di un centro d’assistenza e sostegno per i bambini autistici

GIULIANOVA – Sport, libri, solidarietà, ricordi familiari, storia giuliese. Questa mattina, al Kursaal, c’è stato questo e molto altro, grazie alla presentazione del IX Torneo Memorial Emilio Della Penna, che si terrà dal 7 al 10 aprile prossimi.

L’incontro, moderato dal giornalista Walter De Berardinis, ha avuto come relatori il Sindaco Jwan Costantini, il patron del Torneo Giulio Ettorre, il giovane scrittore giuliese Gigi Potacqui, che ha avuto modo di illustrare il suo “Settimo Cielo” , edito da Sonzogno.

Il sindaco ha sottolineato l’importanza e la bellezza di un torneo capace come pochi di attrarre visitatori a Giulianova in bassa stagione e di coinvolgere centinaia di bambini in una sfida sempre nuova, sempre appassionante, come quella del calcio giocato.

Nel corso della presentazione, è stato conferito il “II Premio Leo Giannattasio” alla Fondazione Piccola Opera Charitas nella persona del Presidente Mimmo Rega. Leo Giannattasio, una figura emblematica della tradizione sportiva giuliese, amatissimo da tanti e in modo particolare dai “suoi” bambini della scuola calcio, è stato ricordato dai figli Manuela e Stefano. Il presidente Rega, nel ricevere la targa ricordo ed un’opera creata dall’artista Edoardo Ettorre, ha saputo restituire i tratti distintivi della Piccola Opera, la storia, gli obiettivi. Nelle sue parole, il pensiero di padre Serafino e l’omaggio ad Antonietta Gilardi, dalla cui opera dipende molto del presente della fondazione. Rega ha peraltro annunciato l’imminente coronamento di quello che fu l’ultimo sogno di Padre Serafino: la creazione di una struttura per l’ assistenza dei bambini. E ai bambini affetti da autismo sarà prossimamente destinato un centro che sorgerà in prossimità dell’ospedale.

Entusiasmo anche per la consegna del “Premio Orgoglio giuliese” all’ex giocatore e allenatore Francesco Giorgini, che ha ritirato il riconoscimento con la moglie Maria e le figlie Cristiana, Arianna e Ketty. Giorgini ha parlato al pubblico ed in particolare ai giovanissimi delle scuole calcio, lasciando nel ricordo della mattinata aneddoti, considerazioni, ricordi personali, viatici perfetti per un torneo che sta per iniziare e promette, al di là dei risultati, lunghe giornate di amicizia, sport e molto divertimento.