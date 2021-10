ITS Moda di Pescara: ripartiti in presenza i corsi 2021/2022

Primi a tornare sui banchi gli allievi del secondo anno del corso di “Sartoria digitale 4.0”. Predisposte borse di studio del progetto comunitario “Erasmus+”

PESCARA – Sono ripartiti il 20 ottobre, in presenza, le attività didattiche e formative dell’ITS Moda di Pescara, l’academy post diploma nel settore del fashion che da ormai 10 anni forma, a Pescara, tecnici superiori da inserire nel mondo del lavoro.

Saranno gli allievi del secondo anno del corso di “Sartoria digitale 4.0” i primi a tornare sui banchi, dopo un primo anno di didattica mista (presenza e distanza) dovuta all’emergenza pandemica e dopo aver svolto le prime 400 ore di stage nelle aziende del settore presenti sul territorio regionale. A loro si aggiungerà, al termine della selezione di 25 allievi, la classe del biennio 2021/2023. Inoltre, 17 studenti si apprestano a sostenere, nel mese di novembre, l’esame di stato conclusivo del percorso di “Fashion Coordinator” per conquistare il Diploma ministeriale di quinto livello.

Una ripartenza dopo un anno carico di emozioni per la scuola di moda pescarese: dalla vittoria del primo premio nazionale dell’ITS Day alle telecamere di Linea Verde, così come la partecipazione al programma Rai “Il Posto giusto”. Il nuovo anno guarda già al post-pandemia predisponendo borse di studio del progetto comunitario “Erasmus+” che permetteranno agli studenti che ne beneficeranno di svolgere 3 mesi di attività di tirocinio in aziende europee.

“La nostra scuola – dichiara il presidente Giovanni Di Michele – ha sempre uno sguardo sul futuro come dimostrano i nostri piani didattici, attenti alle nuove esigenze del mercato del lavoro, inserendo moduli altamente tecnologici per rispondere alla rivoluzione 4.0 che il settore della progettazione e confezione dell’abbigliamento ha già avviato, senza mai trascurare il grande sapere artigianale, che sui nostri banchi decliniamo con la tecnologia che sta rivoluzionando le realtà produttive anche regionali, come l’uso del 3D”.