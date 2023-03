Italia Cup Ilca 2023: tre giorni di regate nazionali a Ortona

Giovani velisti per tre giorni di regate da tutta la Penisola in Abruzzo per partecipare all’Italia Cup Ilca 2023. Opportunità per commercio e turismo

ORTONA – L’Italia Cup Ilca 2023 è uno degli eventi più importati del panorama velico nazionale. Da domani ad Ortona arrivano circa 350 atleti delle classi Ilca 4, Ilca 6 e Ilca 7 con i loro coach e le famiglie al seguito per partecipare ad una tre giorni di regate previste per il fine settimana, da venerdì 24 a domenica 26 marzo.

Le Ilc a 6 e Ilca 7 in particolare sono classi olimpiche, frequentate da atleti di un certo livello qualitativo che per partecipare hanno prima dovuto superare impegnative qualificazioni. Sono giovani agonisti provenienti da circa 40 circoli velici italiani pronti a sfidarsi nelle regate a bordo della deriva olimpica che rientra nella classe ILCA e che puntano a vincere competizioni nazionali ed internazionali.

L’evento sportivo organizzato dalla Lega Navale Italiana sezione di Ortona è stato presentato questa mattina nella sala consiliare del Comune di Ortona alla presenza del presidente della Federazione Italiana Vela (FIV) Francesco Ettorre, del vice presidente FIV IX Zona Abruzzo e Molise Alessandra Berghella , del presidente della Lega Navale di Ortona Roberto Diano , del sindaco di Ortona Leo Castiglione, del l’assessore comunale allo Sport Paolo Cieri, dell’assessore regionale allo Sport Mario Quaglieri e del Tenente di Vascello della Capitaneria di Porto di Ortona Giuliana Coletti.

“Spero siano regate belle che possano metter in luce il territorio e tutto l’ambiente sportivo ha sottolineato il presidente della Fiv Francesco Ettorre perché avere centinaia di persone che frequentano il territorio nei giorni delle competizioni è una boccata d’ossigeno per tutti e un riflesso turistico notevole. Il valore della regata è anche questo, oltre quello prettamente sportivo. Importante è capire quanto il turismo nautico e l’attività dei circoli produce sul territorio. Stiamo assistendo ad una grande ripresa del mondo della vela, a partire dall’attività delle scuole dove c’è un aumento del numero degli iscritti. In Abruzzo quest’anno ci saranno grandi sorprese grazie ad un’ottima attività di Zona guidata dal presidente Domenico Guidotti che in questi anni ha lavorato molto bene per ottenere risultati: dopo l’Italia Cup ci sarà la prima selezione per il Campionato europeo e mondiale Optimist a Giulianova, poi a Pescara l’Optisud e la Foil Academy, nostro fiore all’occhiello in collaborazione con Luna Rossa, dove portiamo in giro quello che è il nuovo mondo del foil”.

Roberto Diano, presidente della Lega Navale Ortona: “L’Italia Cup Ilca è una grande occasione per la città di Ortona, infatti abbiamo voluto coinvolgere anche i commercianti. E’ stato allestito un servizio navetta che farà la spola tra la città e il villeggio regata che è stato preparato nei pressi del Lido dei Saraceni. D’altronde fisicamente Ortona è lontana dal mare. Non è un caso che la segreteria della manifestazione è stata organizzata in città, nella sala Eden, per raccogliere le iscrizioni degli atleti, in modo che essi possano vivere la città oltre che il mare”.

Alessandra Berghella, vice presidente IX Zona FIV Abruzzo e Molise: “Siamo fieri come Zona di aver ottenuto questa assegnazione dalla Federvela. E’ un attestato di stima nei confronti delle nostre capacità organizzative e della bellezza del territorio che ha molto da offrire”.