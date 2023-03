Pescara, corso di formazione per educatori e docenti: come partecipare

PESCARA – Educatori si nasce e si diventa. Per questo il Comune di Pescara vara un apposito corso di formazione in collaborazione con il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) della Provincia, in linea con quanto previsto dalle linee di indirizzo delle attività formative per il sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 della Regione Abruzzo (D.G.R. 270/21).

«È stato condotto uno studio sui bisogni formativi – precisa il vice sindaco e assessore alla Pubblica istruzione Gianni Santilli – che nel giugno scorso ha portato a significativi rilievi confluiti nel progetto rivolto agli educatori dei servizi educativi e ai docenti delle scuole dell’infanzia statali e paritarie dal titolo “Verso un sistema Integrato 0/6: approcci, pratiche, curricolo verticale e orizzontale, ricerca-azione e tecniche innovative”».

Le iscrizioni all’unità formativa “Il curricolo”, prima fase del corso, possono essere accettate fino al 30 marzo 2023 con procedura informatica attraverso il link:

https://www.comune.pescara.it/procedure%3Ac_g482%3Acorso.formazione.docenti.sistema.integrato.prima

«Per l’accesso alla piattaforma telematica dedicata – ricorda Santilli – occorre l’autenticazione con identità digitale SPID o in alternativa con carta d’identità elettronica CIE o Tessera Sanitaria TS-CSN».

La scadenza è alle 17.00 di giovedì 30 marzo.

L’iscrizione all’unità formativa è gratuita.