“Io so essere macchina”, l’album di esordio di Ernest Lo

Il primo lavoro discografico del cantautore pescarese, prodotto e promosso da Music Force, é uscito lo scorso 14 maggio

PESCARA – È uscito il 14 maggio “Io so essere macchina”, il primo album di Ernest Lo. Il lavoro discografico contiene dieci brani più il singolo Ssialaé, artefice dell’exploit al Musicultura 2020 e pubblicato nella omonima prestigiosa compilation dei 16 finalisti.

Ernest Lo, artista abruzzese che attualmente vive a Bologna, si definisce sui suoi social un incrocio tra Maccio Capatonda e Jim Morrison. Certo è che la sua musica è piena di ironia ma al contempo, ascoltando bene i suoi brani, c’è sempre un’analisi impietosa della realtà globale. Un’altra bella scommessa per Music Force che continua a produrre e promuovere musica nuova in questo 2021 pieno di soprese e novità.

“Io so essere Macchina” è disponibile in formato CD fisico su Amazon, IBS, Mondadori e on line in streaming su tutti gli store musicali (Spotify, Amazon Music, iTunes, Youtube Music, Deezer, ecc).

Biografia

Ernest Lo, all’anagrafe Remo Santilli, é nato a Pescara il 31 ottobre 1991 e risiede a Crecchio. Remo intuisce il potenziale espressivo della musica quando, adolescente, ascolta per la prima volta un album dei Doors. Nel 2008 fonda, assieme ad un sassofonista, gli EsseoessƎ, coi quali tenta una personale sintesi tra rock psichedelico e jazz. Dal 2011 al 2014 compie studi letterari fino a quando nel 2015, per gioco, inventa Ernest Lo, un personaggio storpiato nei valori, piegato dal vizio e dalla mondanità. Nel 2018 inizia la collaborazione con l’etichetta discografica Music Force che lo porta a realizzare il primo singolo Ssialaé con cui partecipa brillantemente al prestigioso concorso Musicultura 2020 piazzandosi tra i 16 finalisti, entrando di diritto nella prestigiosa compilation CD dell’omonimo concorso. Sempre nel 2020 sono di rilievo i passaggi su RAI 1 e radio RAI 1. Nei primi giorni del 2021 esce il suo secondo singolo “Errore 404” e nel 14 maggio 2021 esce il suo album “Io so essere macchina”.