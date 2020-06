Intervista Impossibile a Socrate – L’arte di essere saggi: diretta il 18 giugno

Sul canale YouTube di Nuova Acropoli Italia nuovo appuntamento alle 19.30 con Teatrosophia – Streaming edition alla scoperda dei celebri filosofi dell’antichità

L’AQUILA – Giovedì 18 giugno alle ore 19.30 in diretta streaming sul canale YouTube di Nuova Acropoli Italia arriva un nuovo appuntamento con Teatrosophia, il format che permette di riportare ai nostri giorni i più celebri filosofi dell’antichità e di chiacchierare con loro di filosofia, valori ed Umanità.

“In questa inedita puntata online incontreremo il filosofo greco per eccellenza, Socrate di Atene, con cui proveremo ad instaurare uno dei suoi famosi dialoghi: saggezza, coerenza, educazione e giustizia sono solo alcuni dei temi che tratteremo, nell’ardua impresa di comprendere come l’essere umano possa agire concretamente per il Bene.

Ciascuno di noi avrà l’opportunità di riflettere insieme a Socrate, commentando in diretta l’intervista e provando a rispondere alla domanda filosofica che scopriremo all’inizio della puntata. I commenti più interessanti andranno ad arricchire la discussione, insieme ai contributi di alcuni particolari personaggi. Non perdere questo speciale appuntamento con la Filosofia Attiva, perché la saggezza dei grandi del passato parla all’uomo di ogni tempo!” riferiscono in una nota gli organizzatori.

COME PARTECIPARE

Per chi è interessato a scoprire qualcosa in più su come pensiero ed azione possano migliorarci, facendo di noi un motore di cambiamento della nostra società nella proposta di Filosofia Attiva si potranno trovare gli spunti che stai cercando. Per info e pre-iscrizioni è possibile visitare il sito www.nuovaacropoli.it e inviare una email alla sede più vicina a te.

Per informazioni sulle iniziative di Nuova Acropoli è possibile visitare il sito dell’Associazione www.nuovaacropoli.it, oppure contattare l’associazione ai riferimenti che seguono:

Telefono/Whatsapp: 338 4741136

e-mail pescara@nuovaacropoli.it