Autovelox Giugno 2020 in Abruzzo: dove trovarli

Date, luoghi orari in cui saranno operativi gli strumenti di controllo della velocità per il mese di Giugno 2020 in Regione

REGIONE – Nel mese di giugno 2020 in Abruzzo in alcune tratte stradali saranno operativi gli strumenti di controllo della velocità, al fine di invitare gli automobilisti a moderare l’andatura rispettando i limiti e prevenire così gli incidenti. Di seguito segnaliamo i luoghi e le date nelle quali saranno attivi i controlli elettonici, proponendoci di giorno in giorno di indicare le ulteriori disposizioni che dovessero essere emanate/pubblicate sui relativi siti istituzionali.

Provincia di Pescara

Presente autoelox sulla strada statale 177, all’altezza del Comune di Bussi sul Tirino.

Provincia di Chieti

Previsti controlli alla velocità lungo la Fondovalle Alento, nel comune di Torrevecchia Teatina per i giorni 5, 10, 19 e 24: il limite stabilito è di 50 chilometri orari.

Provincia di Teramo

La Prefettura di Teramo ha comunicato che la Polizia locale di Alba Adriatica effettuerà i controlli, con telelaser, su strade ricadenti in ambito comunale tutti i giorni d’iniziativa. Ad Ancarano la velocità sarà rilevata con autovelox sulla Strada Provinciale n. 57 Contrada Casette i giorni 05-12-15-19-27; in via Giovanni XXIII i giorni 03-06-10-17-20-23-29; sulla Strada Provinciale n. 1 Bonifica del Tronto i giorni 04-08-11-13-18-24-25-30; sulla Strada Comunale Massoni i giorni 01-09-16-22-26; chilomtriche 24+750 e 24+850 i giorni 10-15-17.

A Campli l’autovelox sarà attivo sulla strada provinciale nr.17 Floriano dalla progressiva chilometrica 10+600 i giorni 03-04-05-08-09-11-12-16-18-19-22-23-24-25-26-29-30. A Basciano sulla Strada Statale n. 150 dal km 25 al km 27 i giorni 05-10-20-26; a Canzano sulla Strada Statale n. 150 dal km 17 al km 19 i giorni 06-12-19-27 e sulla strada statale 150 via Nazionale al civico 315 il 3 e 19. A Penna Sant’Andrea sulla Strada statale n. 150/81 Vomano/Penna Sant’Andrea nelle date del 03-08-16-24-30.

A Castellalto sulla Strada Statale 150 Via Nazionale Civico 41 il 10 e 26, sulla Strada Provinciale 24/A Via Trento il 5 e 24, sulla Strada Provinciale 25/A m 2+700 nelle date del 12 e 17; in Viale Pace il 4 e 25. A Mosciano Sant’Angelo sulla strada statale 80 Selva Piana il gion 9 e in Contrada Maggi il 18. A Morro d’oro sulla Strada statale n. 150 dal km 6+300 al km 7+700 i giorni 05- 09- 12- 19- 23-26-30. A Silvi sarà effettuato il controllo elettronico. A Tossicia l’autovelox sarà attivo sulla strada statale n. 150 Km 33+800 (Petrignano) i giorni 03-06-09-12-17-20-23-26-30.

A Giulianova nelle vie Cupa, Montello, per Mosciano, Amendola, Strada Statale n.80, Strada Statale n. 16, Lungomare Zara, Lungomare Spalato, Osini, Trieste, Colledoro tutti i giorni feriali.

E per finire a Teramo i controlli saranno effettuati, con telelaser sulla strada statale nr. 16 (Martinsicuro) i giorni 04-11-20-30; sulla strada statale nr. 80 racc (Teramo-mare) il 06-18-27; sulla strada statale nr. 81 (Teramo – Piano della Lenta) i giorni 09-16; sulla strada provinciale nr. 28 nelle date del 13-23; sulla strada provinciale nr. 1 il giorno 25. Tutti gli altri giorni su strade statali e provinciali.