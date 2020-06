“L’amore nella pandemia”, il nuovo singolo dei Banda Piazzolla [VIDEO]

In tempi di Coronavirus, una categoria in grande difficoltà dimenticata da tutti, è quella dei single in cerca dell’anima gemella. É il caso di zi’ Gino il contadino che, nell’assoluta necessità di sposarsi per raggiunti limiti di età, prova a fare la corte a Voccaperta. Lei, costretta a rispettare le regole per la sicurezza, lo tiene romanticamente a bada. Di seguito il video di “L’amore nella pandemia“, il nuovo brano dei Banda Piazzolla che di seguito ci raccontano come è nata l’idea e i prossimi impegni.

“Il brano nasce da una curiosità: chi si innamora in questo periodo di pandemia come deve comportarsi nel corteggiare l’oggetto del proprio desiderio? Come altri sentimenti umani anche questo dovrà essere sottomesso a regole e costrizioni. Nel prossimo futuro è prevista l’uscita di un nuovo brano, con relativo video, intitolato “Freghete”; per far ripartire il turismo, un simpatico invito a venire in vacanza in Abruzzo attraverso una delle esclamazioni da noi più utilizzate. Un altro progetto sarebbe stato quello di fare, come ogni estate, tanti spettacoli in piazza. Purtroppo nel nostro settore tutto è fermo e non si sa quando sarà possibile ripartire”. Sono le parole dei Banda Piazzolla.