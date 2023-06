Intervento di disinfestazione adulticida a Giulianova il 6 giugno

Al via nella notte del 6 giugno, a partire dalle 24. Gli Uffici comunali avvisano la cittadinanza e diffondono il calendario delle operazioni 2023

GIULIANOVA – E’ previsto per la notte del 6 giugno, a partire dalle 24, un intervento di disinfestazione adulticida per contrastare il proliferare delle zanzare. Nello stesso giorno, l’intervento sarà annunciato attraverso della pubblicità fonica. Interessate tutte le aree di Giulianova: Lido, Annunziata, parte alta, frazioni.

In particolare, si raccomanda alla cittadinanza di chiudere le finestre, di evitare di stendere la biancheria e di parcheggiare opportunamente i veicoli. E’ inoltre prudente non sostare in ambienti aperti durante e dopo il trattamento per almeno 2 ore e non consumare frutta e verdure esposti, senza il dovuto lavaggio, nelle 24 ore successive. Importante tenere gli animali domestici nelle proprie abitazioni.

In caso di pioggia, il trattamento verrà effettuato in altra data, che verrà comunicata per tempo.

L’Ufficio Ambiente del Comune diffonde inoltre lo schema relativo alle operazioni di disinfestazione e derattizzazione previste nel 2023 sull’intero territorio comunale. Il calendario, pubblicato anche sul sito istituzionale del Comune, potrebbe subire variazioni a seconda delle condizioni climatiche o in caso di monitoraggi avversi.

CALENDARIO DISINFESTAZIONE STAGIONE 2023