Francavilla al mare, tutto pronto per la “International Networking Week” di BNI

L’evento approda per la prima volta in Italia. L’intero ricavato sarà devoluto per progetti volti a sostenere l’istruzione e l’educazione

CHIETI – Si aprirà a Francavilla al Mare presso l’hotel “Villa Maria” il prossimo 1 febbraio la “International Networking Week”, la settimana mondiale del Networking professionale, organizzata da BNI (Business Network International), organizzazione di scambio referenze leader nel mondo. Si tratta del primo evento di tal genere in Italia e la prima tappa si terrà in Abruzzo.

L’intero ricavato della giornata sarà devoluto a “Business Voices”, una fondazione no-profit volta a sostenere progetti destinati all’istruzione e all’educazione dei più giovani. <> recita lo slogan che accompagna l’evento. Non si tratta certo del primo progetto in tal senso, dal momento che da oltre 20 anni “Business Voices” organizza programmi rivolti alla formazione. “Adotta una Scuola” è uno di questi, con il quale i membri del BNI scelgono un Istituto da sostenere.

L’ultimo in ordine di tempo, è stato quello di Spoltore, “adottato” dagli imprenditori del capitolo Flaiano di Pescara. La scuola è stata oggetto di riqualificazione edilizia e ha potuto disporre di nuove attività didattiche pensate per i 900 studenti delle scuole d’infanzia, primaria e secondaria. Le aule sono state ritinteggiate, nuovi alberi sono stati piantati ed un vecchio scuolabus oramai dismesso è stato riconvertito in un laboratorio di scienze.

L’evento del 1 febbraio prevede un cartellone ricco di appuntamenti. Dopo i saluti e l’apertura del convegno alle ore 9 da parte della Region BNI Abruzzo, Sarah Cosmi terrà la conferenza “Karisma, autenticità o imitazione?” alle 9:30. Alle 10, Paolo Mariola parlerà di “National BNI-skill set e mind set per networking”, mentre alle 10:30 Samya Ilaria Di Donato affronterà il tema “Psicogenealogia e Networking”. Prima di un breve break, sarà presentato il progetto “Adotta una Scuola”. Alle 11:30 Davide Venturi tratterà di “Speed up Networking pro”, mentre dalle 12 alle 13:30 sarà la volta di “Networking con i 121”. Dopo la pausa pranzo, i lavori riprenderanno con lo show cooking di Antonella Barbella “The Network Kitchen” al quale farà seguito l’intervento di Giorgia Campana “Le parole che uniscono: come rafforzare il tuo Network”, alle 15:40. Alle 16 Francesca Gammicchia parlerà di “Elevator pitch: sfrutta al meglio ogni secondo dei tuoi 60’ ” e dopo una piccola pausa, il convegno si chiuderà con l’intervento “Sinergia e Comunicazione grazie al Networking” di Ismaele Capriotti e con il workshop “Le relazioni passano attraverso il corpo” di Gennaro Setola rispettivamente alle 17 e alle 17:30. Infine alle 18, le premiazioni BNI. Modera l’evento l’Avvocato Francesco Franchi.

Il prezzo del biglietto è di 65 euro se acquistato entro l’11 gennaio, oppure di 75 euro entro il 31 gennaio. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet http://www.businessvoices.it.