Inserimento Abruzzo nelle Reti Ten-T, il commento di Testa e Sigismondi

L’inserimento dell’Abruzzo nella rete transeuropea dei trasporti, come da proposta legislativa della Commissione UE, per il consigliere regionale Fdi e per il segretario regionale del partito è una vittoria che premia il lavoro dell’Amministrazione Marsilio

PESCARA – “E’ una notizia estremamente importante quella annunciata dal presidente Marsilio, a margine della seduta del Consiglio regionale, riguardante l’inserimento, nella proposta legislativa della Commissione Ue, della dorsale ferroviaria adriatica nella rete transeuropea dei trasporti. Non era affatto scontato che ciò avvenisse, anche considerando la posizione piuttosto conservatrice dell’Unione Europea, e di certo tale risultato premia il lavoro svolto in questi anni da Marsilio che, con l’obiettivo di promuovere la centralità del l’Abruzzo, ha incentivato la collaborazione con gli altri Presidenti delle regioni interessate , coordinando di fatto gli incontri e le intese che ne sono derivate.

Una vittoria, che può essere acclamata a gran voce, per la nostra regione, poiché offre floride prospettive: tutto il territorio abruzzese potrà finalmente uscire da quell’isolamento che la teneva distante dalle reti di trasporto che contano, avrà capacità di attrarre investimenti, e potrà assumere quel ruolo strategico all’interno delle geometrie europee del trasporto, dal quale non possono che derivare enormi benefici in termini di crescita del reddito e dell’occupazione, tanto per le aree costiere quanto per quelle interne”.

La nota congiunta del capogruppo di Fdi in Consiglio regionale, Guerino Testa, e del segretario regionale del partito, Etelwardo Sigismondi.