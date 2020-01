Inps, al via i tirocini formativi per gli studenti Universitari di Teramo

Ziccarelli: “È stato verificato che l’esperienza risulta particolarmente gratificante anche per i miei collaboratori che si impegnano nel tutoraggio dei tirocinanti al fine di ottimizzare l’inserimento nei rispettivi team di lavoro“

TERAMO – Per il terzo anno consecutivo la Direzione Provinciale Inps accoglierà – nelle proprie strutture di Teramo, Atri, Giulianova e Nereto – gli studenti dell’Università degli Studi di Teramo, selezionati mediante appositi Bandi emanati per l’ammissione ai tirocini curriculari (24 i posti disponibili).

La convenzione con l’Ateneo è stata rinnovata lo scorso 7 novembre 2019, in occasione del Career day, l’evento organizzato per mettere in contatto il mondo dell’imprenditoria con i giovani e che vede impegnato l’Inps in prima fila tra gli Enti patrocinanti.

Gli stage formativi, attraverso l’affiancamento operativo ai dipendenti, hanno l’obiettivo di consentire agli studenti più meritevoli e motivati un approccio fattivo alla “pubblica amministrazione”, fornendo attività di supporto nell’erogazione delle prestazioni sotto la supervisione dei responsabili dei diversi uffici.

Il Direttore provinciale Inps Antonio Ziccarelli, insieme alla Responsabile dell’URP Patrizia Napoletano, ha curato la seduta inaugurale di primo orientamento, svoltasi il 21.01.2020, nel corso della quale è stata presentata l’organizzazione gestionale e la nuova modalità multicanale di comunicazione con l’utenza (CRM).

“Esprimo ampia soddisfazione per le iniziative finora realizzate a favore sia degli universitari, sia degli studenti delle scuole di secondo grado partecipanti ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro). L’inserimento e la permanenza dei giovani per periodi più o meno lunghi nelle nostre sedi consente di far comprendere loro il significato di grande valore sociale dei servizi erogati ai cittadini. È stato verificato che l’esperienza risulta particolarmente gratificante anche per i miei collaboratori che si impegnano nel tutoraggio dei tirocinanti al fine di ottimizzare l’inserimento nei rispettivi team di lavoro, consentendo loro oltre che il proficuo apprendimento anche una valida esperienza a livello relazionale“.