Festival Spumantitalia 2020 a Pescara nel weekend

Nel fine settimana dal 24 al 26 gennaio 2020 a Pescara l’evento dedicato agli spumanti italiani con workshop e degustazioni

PESCARA – Dal 23 al 26 gennaio 2020, Pescara diventa capitale degli spumanti italiani con l’evento Spumantitalia. Il festival nazionale delle bollicine ha avuto il via nella giornata di ieri “Master Bubble’s Sparkling Wines” un corso speciale di alta formazione con degustazione “Master Bubble’s Spumantitalia”: grande successo di iscrizioni per questa interessante lezione sull’evoluzione della spumantistica italiana, con attestato finale ai partecipanti, che vedrà impegnati come docenti Giampietro Comolli, Lamberto Gancia e Andrea Zanfi.

“Il punto dolente resta il valore marginale all’origine delle bottiglie, di conseguenza al consumo anche se, soprattutto sui mercati esteri, il sentiment qualità e made in Italy spuntano un giro d’affari globale al consumo di 6,1 mld/euro, oltre 3 volte tanto il prezzo alla produzione. Ma per crescere in valore occorre puntare al nuovo e miglior rapporto valore/identità abbandonando il mix qualità/prezzo che spinge al ribasso” ha riferito Giampiero Comolli presidente di Ovse-Ceves dal 1991.

La kermesse è organizzata da Bubble’s magazine, in collaborazione con il Consorzio di Tutela dei Vini d’Abruzzo e la partnership del Comune di Pescara, della Andrea Zanfi Editore, dell’Ovse, di Aliante Business Solution, di Assoenologi, Citta del vino, Movimento del Turismo del Vino, Donne del Vino insieme ad Amministrazioni abruzzesi e Associazioni regionali

Da venerdì a domenica, fin dal mattino, spazio a tavole rotonde, degustazioni, masterclass sull’Abruzzo effervescente e sull’Italia delle bollicine. Gli eventi saranno in gran parte ospitati dall’Hotel Esplanade, in piazza Primo maggio.

“Tutta la città di Pescara sarà coinvolta a iniziare dai negozi, con degustazioni, inviti, gadget e premi, in collaborazione con il Comune di Pescara Assessorato alle attività produttive, le associazioni Confcommercio e Confesercenti. I ristoranti proporranno particolari menù studiati per esaltare gli spumanti italiani e, alle ore 18 di ogni giorno dello svolgimento del Festival, verranno organizzati aperitivi e degustazioni nelle enoteche” riferiscono gli organizzatori.



IL PROGRAMMA DI DOMENICA 26 GENNAIO

La domenica sarà invece la giornata dedicata a tutti gli appassionati che vorranno degustare e approfondire il mondo degli spumanti italiani. Un prestigioso banco d’assaggio che riunirà più di 150 etichette di oltre 75 aziende e ben otto Consorzi italiani – Consorzio dei vini d’Abruzzo, Prosecco Doc, Garda Doc, Asti e D’Acqui Docg, Lambrusco Doc, Consorzio vini del Sannio, Consorzio Durello Monte Lessini. I produttori e i Consorzi presenti avranno a disposizione isole espositive dedicate e potranno raccontare il loro territorio e la loro filosofia di produzione proponendo i loro Spumanti ai wine lovers amanti delle bollicine.

I vini saranno accompagnati da un’area dedicata alla gastronomia, gestita dall’Accademia delle 5T: un’associazione culturale, il cui nome deriva dall’acronimo delle parole Territorio, Tradizione, Tipicità, Trasparenza e Tracciabilità, costituita da aziende e persone che producono o vendono o somministrano prodotti agroalimentari legati al territorio, distinguendosi per qualità e tipicità, sostenendo i valori di biodiversità, sostenibilità e naturalità.

Il banco d’assaggio si svolgerà all’Hotel Esplanade domenica 26 dalle 10 alle 20 e avrà un costo d’ingresso di 20 euro.

PROGRAMMA COMPLETO EVENTI SU http://www.spumantitalia.it/eventi-spumantitalia-2020.asp