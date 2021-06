Infortunio mortale sul lavoro a Ortona dei Marsi, la Pezzopane chiede sicurezza

“È quanto mai urgente procedere con rapidità al piano strategico nazionale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro”

L’AQUILA – “Purtroppo anche oggi dobbiamo aggiornare la triste contabilità dei morti sul lavoro. A. C., 59enne di Celano, è stato vittima di un incidente mortale a Ortona dei Marsi in Abruzzo, schiacciato dalla gru che stava guidando. Una tragedia terribile, dolorosissima. È una notizia che ci addolora e vogliamo esprimere piena solidarietà alla sua famiglia. Mentre la magistratura valuterà eventuali responsabilità, non posso che denunciare lo stato di insicurezza in cui operano troppi lavoratori e lavoratrici.

Sembra un bollettino di guerra. È quanto mai urgente procedere con rapidità al piano strategico nazionale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Devono essere una priorità una maggiore vigilanza e controlli più stringenti perché venga davvero garantito il principio fondamentale della sicurezza sul lavoro e non si ripetano più tragedie simili”. Lo afferma Stefania Pezzopane, della Presidenza del Gruppo Pd alla Camera.