Giorgio Panariello con “Story” a Ortona: ecco quando

Giorgio Panariello porterà il suo lungo monologo sul palco in Piazza San Tommaso il 21 agosto. Biglietti disponibili sui principali circuiti

ORTONA – Dopo aver pubblicato nel 2020 il romanzo Io sono mio fratello, grandissimo successo di pubblico e critica, e in attesa di salire sui palchi di tutta Italia nel 2022 con il nuovo spettacolo teatrale La Favola Mia, Giorgio Panariello torna sul palco nell’estate 2021 con Story, un lungo monologo dove Giorgio, da solo sul palcoscenico, racconta come è nato “Panariello”, dai suoi esordi ai più prestigiosi palchi italiani, la storia a lieto fine di un giovane cameriere della Versilia che realizza il sogno di diventare uno dei nostri più conosciuti one man show.

Tra le tappe del tour Piazza San Tommaso di Ortona, dove Giorgio Panariello sarà di scena con Story sabato 21 agosto alle 21. Evento organizzato dalla M&P Company in collaborazione con il CMO Comitato Manifestazioni Ortonesi nell’ambito del Festival Classici Contemporanei.

Biglietti disponibili sui circuiti TicketOne www.ticketone.it e Ciaotickets www.ciaotickets.com: primo settore 45,00 – secondo settore 40,00 – terzo settore 35,00 (diritti di prevendita inclusi).