Guardiagrele, incontro con il Centro Antiviolenza: ecco quando

Il 3 dicembre all’Auditorium Comunale si terrà l’incontro di informazione e sensibilizzazione promosso da “Guardiagrele il bene in comune”

GUARDIAGRELE – “I dati relativi alla violenza degli uomini contro le donne sono sempre più allarmanti. In Italia muore una donna ogni tre giorni, vittima di femminicidio, uccisa quindi in quanto donna. Nel mondo ne muoiono 137 al giorno, in ambito familiare”.

Parte da questo quadro problematico la riflessione del gruppo consiliare “Guardiagrele il bene in comune” che ha promosso per il 3 dicembre un incontro di informazione e sensibilizzazione, all’indomani della giornata internazionale dello scorso 25 novembre.

“Il femminicidio e gli atti di violenza di uomini contro le donne – prosegue la nota del gruppo – sono un fenomeno strutturale, non una emergenza temporanea. Sono un fatto pubblico, non relativo alla sfera privata di chi subisce. È un problema che deve riguardare ognuno di noi”.

L’incontro è previsto per venerdì 3 dicembre alle 18.30 all’Auditorium comunale di Via Alcide Cervi e vede la partecipazione della responsabile del centro antiviolenza Maja, Marialaura Di Loreto, attivo nel comune di Guardiagrele dal 2018, e della consulente legale del Centro Ernesta Bonetti.

“Per contrastare questo tipo di violenza – afferma il gruppo politico nella sua nota – bisogna ogni giorno e in ogni occasione parlarne, per conoscere e riconoscere i segni che la contraddistinguono.

L’iniziativa del 3 dicembre – prosegue – vuole darsi come obiettivo proprio quello di fare in modo che ogni giorno sia il 25 novembre, ogni giorno il tema della violenza sulle donne sia all’attenzione di tutti.

Solo promuovendo questo tipo di iniziative – conclude la nota – si potrà costruire una società in cui il patriarcato e l’idea della donna come proprietà dell’uomo, potranno essere scardinati dal comune modo di vedere la realtà.

Condividiamo quanto la Senatrice Valeria Valente, presidente della Commissione d’inchiesta sul femminicidio, ha più volte sottolineato, richiamando alla necessità di parlare e approfondire sempre più questo tema.

È necessario farlo a partire dalle scuole, dai luoghi di lavoro, dalle associazioni e il nostro gruppo intende, su questo fronte, fare la sua parte”.