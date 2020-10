“Incontro a 6 Zampe”, iniziativa LNDC L’Aquila domani a Paganica

PAGANICA – Si svolgerà il 3 ottobre, dalle 9 alle 13, l’iniziativa organizzata dagli attivisti della Sezione di L’Aquila di Lega Nazionale per la Difesa del Cane. Nella cornice del Rifugio Cuccefelici, nella Frazione di Paganica a L’Aquila, svolgeremo un’attività educativa e divertente assieme ai nostri amici con la coda.

Cristian Evangelista, Istruttore cinofilo SIUA, tecnico Mobility Dog FICSS e Dogtrainer LNDC, farà una valutazione dei cani iscritti e darà al binomio (cane/proprietario) gli strumenti per lavorare meglio e divertirsi insieme.

Sarà l’occasione per stare insieme in mezzo alla natura, visitare la struttura, toccare con mano il lavoro quotidiano di attivisti e volontari della Sezione di L’Aquila di Lega del Cane, avvicinarsi al mondo del volontariato e contestualmente rafforzare e meglio comprendere la comunicazione con il nostro cane.

L’evento è a numero chiuso, ma aperto agli uditori: sarà possibile iscrivere un massimo di 6 binomi.

COME PARTECIPARE

Il costo previsto è di 35,00 euro a binomio e 5 euro per gli uditori. Per l’iscrizione è necessario inviare foto e informazioni sul cane (sesso, età, taglia e breve descrizione sul carattere) all’indirizzo info@cuccefelici.com. Per qualsiasi informazione: 329.9064859.