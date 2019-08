Incidente sulla Fondo Valle Trigno, ferite quattro persone

CHIETI – La strada statale 650 “di Fondo Valle Trigno” è stata provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni in prossimità dello svincolo di Celenza sul Trigno (km 51,500) in provincia di Chieti, a causa di un incidente nel tardo pomeriggio. Il traffico è stato deviato con indicazioni sul posto. Due veicoli si sono scontrati causando il ferimento di quattro persone. Il personale Anas (Guppo FS italiane) è intervenuto per ripristinare la transitabilità.

