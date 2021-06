Incendio in zona industriale Colleranesco, firmata un’ordinanza

La stessa vieta la raccolta e consumo di prodotti agricoli nell’area circostante, in un raggio di almeno 1 km dal sito dell’incendio

GIULIANOVA – E’ stata appena firmata dal sindaco Jwan Costantini l’ordinanza n.104 con la quale dispone il divieto di raccolta e consumo di frutta, verdura e ortaggi coltivati nell’area circostante l’incendio divampato nella zona industriale di Colleranesco.

Non sono consentiti quindi la raccolta ed il consumo di prodotti agricoli coltivati in un raggio di almeno 1 km dal sito dell’incendio (identificato nell’area ex Green Service), fino alla revoca del provvedimento sindacale.

L’adozione dell’ordinanza si è resa necessaria al fine di scongiurare eventuali danni alla salute della popolazione, fino a quando le autorità competenti non comunicheranno il ripristino delle condizioni di conformità.