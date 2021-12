“InCanto di Natale” a Pratola Peligna: ecco quando

L’8 dicembre ad accendere le luci del grande albero di Natale e le luminarie del centro storico sarà il cantante Dennis Fantina

PRATOLA PELIGNA – Inizia a respirarsi aria natalizia a Pratola Peligna (AQ). L’8 dicembre in Piazza della Madonna della Libera a partire dalle 17:00 alle 20:00 si svolgerà l’evento “InCanto di Natale” organizzato dal Comune di Pratola Peligna e dalla Proloco in collaborazione con Contrappunto House of Books e Spazio Giovani.

Ad accendere le luci del grande albero di Natale e le luminarie del centro storico sarà il cantante Dennis Fantina, finalista di Tale e Quale 2021, che si esibirà anche in alcuni dei brani più famosi della tradizione. Ci sarà poi una performance musicale dei TetraKorda, duo composto dal violinista Fabio Valera e dalla violoncellista Desiree Beltràn, e uno show del maestro del segno e fumettista Emanuel Simeoni.

“Con questa manifestazione intendiamo donare alla cittadinanza e a tutti gli amici che saranno ospiti di Pratola nel periodo natalizio un momento di serenità, festa e condivisione”, dichiara il Sindaco Antonella Di Nino da sempre attenta alle tradizioni. “E’ importante essere e restare una comunità unita. Nei momenti difficili e in quelli più belli”.

Durante la serata, condotta da Rosa Gargiulo e Roberto Ruggiero, vestito per l’occasione da Luigi Liberatore 1960, non mancherà la parte religiosa. Alle 18:00, infatti, sarà celebrata la Santa Messa da Padre Renato Frappi all’interno del Santuario, luogo di culto caro non solo agli Abruzzesi. Ogni anno migliaia di fedeli si recano nel paese della Valle Peligna per rendere omaggio alla statua della Madonna della Libera. Seguirà l’inaugurazione del Presepe realizzato dai ragazzi della Parrocchia.

“In un momento così difficile, illuminare Pratola significa invitare tutti a un pensiero positivo verso il futuro. E creare delle opportunità di incontro e festa, nonostante tutto”, spiega Domenico Di Bacco, Presidente della Proloco locale che ci tiene a ringraziare anche tutti i commercianti che hanno creduto nel progetto. “L’intera manifestazione si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti Covid19. Per questo raccomandiamo ai presenti di indossare la mascherina anche all’aperto”.

InCanto di Natale fa parte del cartellone degli eventi di Natale del Comune di Pratola Peligna (AQ).