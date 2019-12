Inaugurazione della Pista di Pattinaggio a Martinsicuro: ecco quando

Appuntamento per domenica 8 dicembre, al via anche gli spettacoli in piazza Cavour. Gli eventi natalizi in programmazione il 23, 24, 29 dicembre e 4 febbraio

MARTINSICURO (TE) – Si terrà domenica 8 dicembre, con inizio alle ore 15:00, l’inaugurazione della Pista di Pattinaggio sul Ghiaccio che animerà la centralissima piazza Cavour fino al prossimo 6 gennaio. Con la pista sarà aperto ufficialmente anche il piccolo “boschetto” di circa 40 metri quadri ricreato in piazza Cavour con alberi di Natale addobbati e tante sorprese per i più piccoli. Dalle 15:00 in poi ci sarà in piazza anche animazione per grandi e piccini con lo spettacolo dei pupazzi animati. All’imbrunire infine si terrà la tradizionale accensione delle luminarie su tutto il territorio cittadino.

“Per questo Natale abbiamo pensato a tante piccole novità per animare le festività natalizie nella centralissima piazza – sottolineano, a nome dell’Amministrazione, il primo cittadino, Massimo Vagnoni, ed il Consigliere delegato al Commercio, Riccardo Fedeli – la Pista di Pattinaggio 10×20 metri sarà di ghiaccio vero e non sintetico come lo scorso anno, invece del tradizionale albero in piazza abbiamo pensato di realizzare un piccolo grande bosco addobbato a festa per i più piccoli e, nel corso delle festività, si susseguiranno diversi spettacoli che animeranno piazza Cavour sempre a partire dalle ore 15:00”.

EVENTI NATALIZI

Lunedì 23 dicembre si svolgerà uno spettacolo circense in piazza con clown, equilibristi e giocolieri. Martedì 24 dicembre, vigilia del Natale sarà la volta di saltimbanchi ed artisti di strada. Domenica 29 dicembre spazio allo spettacolo dei burattini con i personaggi più amati delle favole. A chiudere la kermesse, sabato 4 gennaio, lo spettacolo di magia comica con il prestigiatore “Bompicchio”.

“Insomma, il Natale in piazza Cavour vedrà quest’anno animazione e divertimento per tutti: invitiamo quindi tutta la cittadinanza a partecipare numerosa per rendere sempre più magiche queste festività” concludono gli amministratori truentini.