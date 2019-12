Premio Gusto Italia 2019 a Pescara: ecco quando

PESCARA – “L’eccellenza è il giusto riconoscimento a chi fiducioso opera nel proprio settore con abnegazione ed entusiasmo, superando quotidianamente gli ostacoli e guardando al futuro con ottimismo. L’eccellenza è il segno di un’autentica leadership di qualità guadagnata sul campo lavorando per il prossimo”.

Così recita la scritta sulla prestigiosa pergamena firmata dal sindaco Carlo Masci, dal presidente del consiglio comunale Marcello Antonelli e dagli organizzatori Elena e Pino Costa, che Lunedì 9 Dicembre alle ore 16.00 nella sala del consiglio comunale di Pescara, verrà consegnata alle 30 attività scelte per il premio “Gusto Italia”.

La Kermesse, è patrocinata dal comune di Pescara, la Provincia, la Regione Abruzzo, associazioni Sandro Pertini di Veltra Casasanta Muffo ed Editori Abruzzesi presieduta da Elena Costa. Molti le personalità invitate a presenziare; della politica, cultura, giornalismo del Fast Food ed enogastronomico, alcune delle quali, ha determinato l’assegnazione dei premi. Durante la cerimonia, verranno donate alcune opere del critico internazionale d’arte ed artista Leo Strozzieri e distribuiti alcuni prodotti della aziende premiate: arrosticini sulla apetta, salumi, formaggi, miele,caffè, olio, porchetta, vini, sott’oli e dolci.

La manifestazione presentata dai giornalisti Elena e Pino Costa, verrà irradiata su Inernet, My Rec.tv, joutube e da alcune televisioni Abruzzesi, invitate per l’occasione. L’ingresso per il pubblico è gratuito.