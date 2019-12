Castel di Sangro, centrato un 5 da oltre 15mila euro al SuperEnalotto

CASTEL DI SANGRO (AQ) – Abruzzo a segno con il SuperEnalotto: nel concorso di martedì sera, 3 dicembre a Castel Di Sangro (L’Aquila) è stato centrato un 5 da 15.709,59 euro. La schedina vincente, riporta Agipronews, è stata convalidata al Bar Tabacchi di via Porta Napoli 2. Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto i 41,3 milioni di euro, primo premio in Europa. L’ultimo “6” è stato centrato lo scorso 17 settembre, con 66,3 milioni di euro a Montechiarugolo, in provincia di Parma, mentre in Abruzzo il Jackpot manca dal 2012, con 12,3 milioni di euro vinti ad Avezzano.

