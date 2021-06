Inaugurazione Murale ‘Enogastronomagic’ e del Laboratorio alla De Cecco

PESCARA – “Obiettivo del Laboratorio Artistico-Creativo EnoGastronoMagic, che si svilupperà all’interno del cortile dell’Istituto Alberghiero Ipsseoa ‘De Cecco’ di Pescara nei mesi di giugno e luglio, è non solo quello di offrire un’attività didattico-formativa ai nostri studenti, ma piuttosto di reinnescare quelle dinamiche socio-relazionali che la pandemia ha impedito per 18 mesi, e di dare ai ragazzi uno spazio di libera espressione artistica, sotto la guida di due street artist di fama internazionale, Raul33 e Zot19, che hanno accettato la sfida. E dopo il primo murale di 100 metri quadrati, ieri inaugurato, gli stessi studenti andranno a progettare e realizzare un secondo murale nella Casa del Gusto, ispirandosi ai temi dell’enogastronomia e del turismo con immagini simboliche capaci di abbracciare tutto l’Abruzzo”. Lo ha detto la dirigente dell’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ di Pescara, Alessandra Di Pietro, nel corso dell’inaugurazione odierna del Murale ‘Enogastronomagic’ e del Laboratorio, alla presenza, tra gli altri, dello street artist Zot19, in partnership con l’Atelier Zero.Dieci, della docente Rossella Cioppi, coordinatrice del progetto, con i docenti Marilena Bianchi e Adriana Vicari e degli studenti coinvolti nell’iniziativa.

“L’Istituto Alberghiero – ha spiegato la dirigente Di Pietro – ha aderito al ‘Piano Scuola Estate 2021’ varato dal Ministro Bianchi condividendo la proposta di lasciare aperte le scuole nel periodo estivo il più possibile, là dove ce ne siano le condizioni, proprio per consentire ai ragazzi di riallacciare quei rapporti sociali che sono stati bloccati dalla pandemia. Noi siamo andati oltre, garantendo non solo una situazione di formazione, ma anche e soprattutto di socialità, creando le condizioni per dare agli studenti la possibilità di esprimersi liberamente, ovvero di riconquistare la libertà di tirare fuori la propria creatività, realizzando un murale che arricchirà il cortile della scuola a ridosso della Casa del Gusto, andando anche a completare il percorso iniziato dieci giorni fa con il primo murale realizzato dai due street artisti di 100 metri quadrati, trasformando quello che era uno spazio di passaggio, di transito, in uno spazio vivo in cui i nostri ragazzi potranno fare attività.

Non solo: il murale racconta gli aspetti che caratterizzano la nostra stessa scuola, ovvero il turismo, l’enogastronomia, con immagini che rimandano non solo a Pescara, alla costa, ma a tutto l’Abruzzo, con la figura del Guerriero di Capestrano, che rappresenta un po’ le nostre ‘colonne d’Ercole’, valorizzando dunque l’intera regione. Infine abbiamo voluto in modo specifico concentrare il progetto murale sulla Casa del Gusto, che è il nostro spazio inclusivo per eccellenza. Il Laboratorio ‘Enogastronomagic’ andrà avanti nei mesi di giugno e luglio, e non sarà l’unica attività che animerà il nostro Piano Scuola Estate 2021 che, parallelamente, vedrà partire anche lo spazio del Campus dello Sport, appena inaugurato, dove non si svolgeranno tornei o gare, ma, assecondando la volontà espressa dagli studenti, sarà uno spazio in cui i ragazzi potranno esprimersi liberamente praticando sport quale efficace valvola di sfogo”.

“Lavorare con i ragazzi è sempre uno stimolo straordinario per uno street artist – ha sottolineato Zot19 -, i protagonisti del progetto saranno esclusivamente loro: insieme progetteremo, metteremo insieme le idee e le proposte, e faremo le scelte in modo congiunto”.

“Il percorso formativo era cominciato nei mesi scorsi con il progetto ‘Itinerari del Gusto’ – ha raccontato la professoressa Cioppi -, che abbina l’enogastronomia al turismo e, in tale ambito, abbiamo tentato il contatto con Zot19 e Raul33 che hanno accettato con entusiasmo e immediatamente la nostra proposta di collaborazione con i ragazzi, che si sono lasciati travolgere dall’iniziativa”.

Gli studenti che parteciperanno al Laboratorio sono Abbygael Calangi, Ester Aiello, Alexia Lanesi, Amy Lanesi, Ana Laura Ribeiro, Aurora Cerillo, Beatrice Ricci, Benedetta Sangiorgio, Brenda Morgano, Caterina Odoardi, Cristina Damasco, Erika Boschetti, Francesca Di Lembo, Giorgia D’Olimpio, Giulia Di Carlo, Katia Di Nicola, Lorenzo Grossi, Lucia Amicone, Mattia Luciani, Mattia Tantari, Michelangelo Cavuti, Nicolò Ferrante, Rosanna Messina, Arianna Severoni, Francesco De Rugeriis e Gaia Di Simone.