TERAMO – “Con grande piacere oggi ho partecipato all’inaugurazione del cantiere del Teatro Romano a Teramo. L’inizio della demolizione dei due palazzi per tornare a dare luce e spazi al Teatro Romano rappresenta un punto di partenza importante ma anche la definizione di una lunga questione che le precedenti amministrazioni regionali non erano riuscite a risolvere. Lo ha dichiarato l’assessore regionale Pietro Quaresimale“.

“Negli incontri con il ministro Carfagna – ha aggiunto l’assessore – come giunta regionale siamo riusciti a ottenere, nell’ambito di un pacchetto di finanziamenti CIS, il Contratto interistituzionale di sviluppo, 7,7 milioni di euro necessari per il completamento dell’intervento. Un’opera che lo stesso ministro ha definito ‘strategica’ nell’ambito dell’intero cratere sismico. Abbiamo sollecitato a favore del Comune di Teramo di un finanziamento che consente di realizzare l’intero progetto. Il governo regionale, sin dall’inizio, ha guardato con la massima attenzione questo intervento che da quasi vent’anni era in fase di stallo. Sono sicuro che verranno rispettati i tempi tecnici del cantiere per consegnare alla città di Teramo uno spazio culturale di altissimo livello capace di garantire una forte crescita nell’offerta turistica e di rappresentazioni artistiche”.