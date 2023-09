Inaugurato Corso Vittorio Emanuele dopo i lavori di riqualificazione

L’intervento è stato realizzato grazie alle risorse del Pnrr destinate alle arterie che includano corsie ciclabile, la riapertura al transito avrà luogo dalla mezzanotte del 10 settembre

PESCARA – Corso Vittorio Emanuele nella sua nuova veste è stato inaugurato questa mattina con il classico taglio del nastro, cui hanno partecipato il sindaco Carlo Masci e un’ampia delegazione di assessori e consiglieri comunali, oltre naturalmente a tecnici e progettisti. La riapertura al transito avrà luogo dalla mezzanotte di domani, domenica 10 settembre 2023, in perfetta coincidenza con la riapertura del nuovo anno scolastico che avrà luogo a Pescara il giorno successivo.

L’intervento è stato realizzato grazie alle risorse del Pnrr destinate alle arterie che includano corsie ciclabili (Corso V.Emanuele ne presenta infatti due, una per ogni direzione di marcia), vale a dire quelle infrastrutture che in base al Codice della Strada permettono la frequentazione sia degli utenti “deboli” che di auto e bus. Le nuove corsie ciclabili (per circa 700 metri che poi si allungheranno fino all’altezza di via Marco Polo e via Conte di Ruvo) sono sormontabili, tuteleranno i ciclisti e permetteranno un traffico più fluido pur se in “zona 30”. L’importanza dell’opera sta soprattutto nell’implementazione della ciclabilità nel capoluogo, con le ricadute favorevoli in materia di tutela ambientale. La strada presenta precise caratteristiche costruttive, l’amministrazione è infatti convinta di aver raggiunto in questo modo molteplici risultati: oltre al restyling dell’infrastruttura, la cui riqualificazione era attesa dal 2016; aumentano appunto le “corsie ciclabili”, che ora attraversano l’intero Corso V.Emanuele; l’ulteriore utilizzo di risorse del Pnrr.

La riqualificazione di circa 700 metri del fondo di corso V.Emanuele comprende il tratto “rosso” tra Via Genova e Corso Umberto I dove è stata utilizzata una resina che apporta precisi vantaggi: oltre al beneficio estetico e cromatico, vi è un maggiore compattamento dell’asfalto, un deciso contenimento dell’assorbimento del colore e in genere di tenuta del fondo. Il restyling rientrava nel primo lotto del più ampio progetto “Ciclovie urbane” (Rete Biciplan) per un investimento di 2,8 milioni di euro e con la previsione di 11 chilometri di piste ciclabili e corsie ciclabili.