Inaugurata la Gradinata della legalità a Piano d’Orta di Bolognano

Alla cerimonia odierna hanno preso parte il prefetto di Pescara, il consigliere regionale, Testa, e ufficiali delle Forze dell’Ordine

BOLOGNANO – “E’ stata inaugurata oggi, mercoledì 1 giugno, la ‘Gradinata della legalità’ in piazza Italia a Piano d’Orta di Bolognano, realizzata dagli alunni della scuola primaria e secondaria ‘Luca Federico’ dell’Istituto comprensivo Alberto Manzi (del plesso della frazione) in memoria delle vittime innocenti delle mafie”. Lo rende noto il sindaco, Guido Di Bartolomeo, il quale ricorda come “il progetto ‘un sogno narrante’ sia stato pienamente condiviso e sostenuto dall’amministrazione comunale e come gli studenti abbiano dato vita all’opera dipingendo la gradinata con i colori della nostra bandiera ed impreziosendola con i nomi di coloro che non ci sono più a causa – come affermano gli stessi bambini – della cattiveria di alcuni. E’ stato un momento collettivo emozionante e di riflessione con i nostri ammirevoli giovani, affiancati dalle loro insegnanti, Marilena Bevilacqua, Alessandra Renzella e Rosa Maria Stampone. Questa amministrazione comunale è impegnata, anche in raccordo con l’istituzione scolastica, sul fronte della promozione dell’educazione alla legalità, che significa soprattutto elaborare e diffondere la cultura dei valori civili, favorire l’acquisizione di una nozione più profonda dei diritti di cittadinanza. Non a caso, proprio in questa occasione ho inteso consegnare copie della Costituzione italiana a 7 neo maggiorenni affinché – ha auspicato il Sindaco – inizino presto a far vivere nella loro azione quotidiana gli straordinari principi scritti sulla Carta”.

Presenti alla cerimonia, tra gli altri, il prefetto di Pescara, Giancarlo Di Vincenzo, il consigliere regionale, Guerin Testa, e molti ufficiali delle Forze dell’Ordine, tra Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza. Grandi elogi da parte del Prefetto per la lodevole iniziativa e per il vincente connubio scuola- Comune su temi di fondamentale importanza per una sana e consapevole crescita delle nuove generazioni. E proprio ai giovani si è rivolto nel rimarcare alcuni dei più alti valori sanciti nella Costituzione italiana. Un plauso agli studenti e al Sindaco Di Bartolomeo anche da parte di Testa, il quale ha evidenziato come “la Costituzione abbia avuto un grande compito: creare una Nazione nella quale siamo tutti uguali e rappresenta ancora oggi un punto di partenza dal quale, rispettando i doveri ed esercitando i diritti, possiamo vivere i principi fondamentali della nostra Repubblica: libertà, uguaglianza e sovranità popolare che sono anche ben visibili nelle tre bande uguali rossa, bianca e verde del tricolore”.