Fonti per lo studio del Brigantaggio Meridionale, presentazione a Pescara

PESCARA – L’Archivio di Stato di Pescara è lieto di comunicare che venerdì 10 giugno 2022 alle ore 18:00 sarà presentato il volume Fonti per lo studio del Brigantaggio Meridionale (secoli XVIII-XIX), a cura di Francesca Fausta Gallo. Il testo, realizzato sotto il patrocinio dell’Università di Teramo, raccoglie i contributi di studiosi locali e dei Direttori degli Archivi di Stato abruzzesi e fa parte di “I quaderni di Scienze Plitiche” (Edizioni Ricerche & Redazioni, 2022)

In questa occasione sarà inaugurata anche una mostra su alcune delle fonti archivistiche, relative a questo argomento, presenti presso l’ Archivio di Stato di Pescara. L’iniziativa si inserisce nell’ambito della manifestazione Archivissima, dedicata alla promozione e alla valorizzazione dei patrimoni archivistici, che si svolge ogni anno a Torino, in presenza, e in molte altre località in forma ibrida, on-line ed in presenza.

Il momento clou è La Notte degli Archivi, il 10 giugno 2022, quando su tutto il territorio nazionale saranno organizzate aperture straordinarie presso gli Istituti aderenti. Il tema 2022 sarà: #change. Di cambiamenti, epocali o infinitesimali, è segnata tutta la storia dell’umanità.

La presentazione inizierà alle ore 18:00 presso la sede dell’Archivio di Stato di Pescara in via C. de Titta, 1 La mostra rimarrà aperta fino alle ore 20:30. La cittadinanza è invitata a partecipare. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Obbligo di mascherina FFP2