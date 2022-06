PESCARA – Si terrà sabato prossimo, 4 Giugno alle ore 16,00, la prima edizione del Premio Letterario Nazionale Ubaldo Giacomucci, organizzato dall’Associazione Culturale Italia è, nella persona di Elena Costa. Editore, Presidente dell’Associazione Editori Abruzzesi, direttore responsabile della rivista Italia è Magazine e Presidente del Premio, da anni nel settore dell’editoria sempre pronta a diffondere cultura. Tra i componenti della Giuria di qualità, Daniela D’Alimonte, Daniela Giardini, Daniela Quieti, Elena Malta, Elvira Delmonaco Roll, Fausto Mancini, Franca Minnucci, Piko Cordis e Riccardo Santini.

“Questa prima edizione vanta anche autori internazionali, è stato un successo. Per me era doveroso portare avanti la memoria di Ubaldo che tanto ha dato alla cultura non solo in Abruzzo. Giacomucci è stato editore della casa editrice Tracce, iscritta alla AEA da oltre vent’anni. Il giorno della premiazione avrò l’onore di avere al premio i suoi familiari, che hanno accettato con entusiasmo l’idea del Premio a lui intitolato. Per ringraziare autori e giuria ho editato l’antologia che racchiude tutte le opere delle diverse sezioni, in vendita nel sito della casa editrice www.costaedizioni.it con uno sconto promozionale del 20% dal prezzo di copertina, in tutti gli store online, e prenotabile in tutte le librerie”, dice Elena Costa.

La cerimonia conclusiva al Teatro Cordova di Pescara, vedrà la partecipazione di Elena Mashkova Violinista e Marilena Marulli, Arpista, Tania Santurbano, declamazioni.

Graduatoria di tutte le sezioni del premio

POESIA sez. A

Primo classificato Stefano Baldinu, San Pietro in Casale (BO) “SCARPE ROSSE NUMERO VENTIQUATTRO”

Secondo classificato Flavio Tamiro, Calco (LC) “INCONTRO CON UBALDO”

Terzo classificato Flavio Provini, Milano “ED IO CANTAVO”

Premio Speciale “Presidente del Premio” Vittorio Di Ruocco, Pontecagnano (SA) “I DISCEPOLI DEL MARE”

Targa Memorial Ubaldo Giacomucci Lucio Vitullo, Pescara “UN CIELO DA INCONTRARE”

Menzione d’Onore:

Silvio Di Fabio, San Salvo (CH) “LA MIA TERRA”;

Lucia Lo Bianco, Palermo “I BAMBINI E LA GUERRA”;

Caterina Franchetta, San Giovanni Teatino (CH) “IL MIO FIUME (PESCARA)”;

Alberico Solimes, Tollo (CH) “IL PELOUCHE DI KIEV”;

Antonietta Siviero, Termoli “SIRENA SENZA VOCE”;

Rosetta Viglietti, Pescara “UCRAINA 2022”;

Elisabetta Liberatore, Pratola Peligna (AQ) “COSA RESTA DELL’ESTATE”;

Aldo Tei, Roma “GLI ANGOLI DELLA BOCCA”;

Silva Ganzitti, Buta (PV) “SOPRAVISSUTI”;

Segnalazione di Merito:

Alessandro Sammarini, Villa Verucchio (RN) “LA LETTERA”;

Stefania Fiorini, Pescara “LE VOCI DI DENTRO”;

Adriana Centi, Atri (TE) “LA LUCE NEL BUIO”;

Gianna Costa, Villafranca di Verona (VR) “EVANESCENTE COMETA”;

Fabio Carlini, Castel Castagna (TE) “LA SEDIA A DONDOLO”;

Maurizio Libbi, Eitorf (Germania) “TRACCE NEL VENTO”;

Mara Motta, Montesilvano (PE) “UOMO DI PANCHINA”;

Sandra De Felice, Pescara “I COLORI DEL CIELO”;

Luisa Di Francesco, Taranto “NOTTE DI TETTI SPIOVENTI”;

Leda Panzone Natale, Pescara “OLTRE L’ARCOBALENO”;

Giulia Madonna, Pescara “DUE”;

Bice Sabatini, L’Aquila “SOLITUDINE”;

Andrea Costantin, Pescara “E ANCOR MI CHIEDI SE FERVE IL RICORDO…”;

Francesca Rivolta, Ramat Gan (Israele) “AMORE AMARO”;

Vittoriano Solazzi, Mondolfo (PU) “IL FIGLIO”.

POESIA sez. B

Primo classificato Caterina Franchetta, San Giovanni Teatino (CH) “AMORE ME CHE SO’ PE TTE”

Secondo classificato Giuseppe D’Agrusa, Palermo “SICILIA BIDDIZZA SìENZA TEMPU”

Terzo classificato Grazia Dottore, Messina “SCORDATILLU RUSIDDA!”

Premio speciale “Presidente del Premio” Attilio Rossi, Carmagnola (TO) “ARNASSE”

Menzione d’Onore:

Filippo Favia, Bari “La Cemenère” (la dì de la Memòrie);

Fausto Marseglia, Marano (NA) “‘A Gioventu’”;

Mauro Giangrande, Montesilvano (PE) “RSA”;

Roberto Belli, Roccamontepiano (CH) “L’addije e la speranze”;

Daniele Ponsero, Torino “Scarabocchi;

Alessandro De Vita, Pulsano (TA) “‘A veretate”;

Aleardo Noli, Porlezza (CO) “Al Corlasc”.

Premio Speciale Saggio Stanislao Liberatore, Chieti “GIULIA MINORE, L’ALTRA GIULIA”

Premio Speciale “Racconto a tema libero -giovani-” Andrea Verrocchio, Pianella “IL CASTELLO DI MONTSEGUR E IL SEGRETO DI RENNES-LE-CHÂTEAU”

Sezione E – Racconto Storico

Primo classificato Marco Polli, Milano “SABINAE ROMANAE SUMUS”

Secondo classificato Claudio Botteon, Godega di Sant’Urbano (TV) “VOCI DALL’INFERNO BIANCO”

Terzo classificato Fabio Carlini, Castel Castagna (TE) “MA TU CHE MADONNA SEI?”

Premio Speciale “Presidente del Premio” Angela Cimini, Santa Maria Imbaro (CH) “GIUDITTA E L’IMPERATORE”

Premio della critica “Italia è Magazine” Giuliana Capizzi, Viterbo “ERA IL MIO PAPà”

Premio Speciale “Magister Ciccus Esculanus” Domenico D’Angelo, Busto Arsizio (VA) “CORRISPONDENZE”

Menzione d’onore: Irene Giancristofaro, Lanciano (CH) “OTTOBRE ROSSO”

Sezione F – Racconti (Avventura, Thriller, Noir, Giallo)

Primo classificato Rosanna Cavazzi, Busto Arsizio (VA) “LA PORTA AZZURRA”

Secondo classificato Mauro Cotone, Roma “NEKO”

Terzo classificato Andrea Ghirardi, Albairate (MI) “IL VECCHIO SULLA PANCHINA”

Premio speciale “Presidente del Premio” Maria Letizia Mariani, Roma “LO STRAORDINARIO VIAGGIO DI CECILIA”

Menzione d’Onore:

Emilio Labianca, Roma “L’INDIZIO ROSA”;

Angela Ambrosini, Città di Castello (PG) “MATRIOSKA”;

Renato Fortuna, Roma “VERRA’ LA MORTE E AVRA’ I MIEI OCCHI”;

Maurizio Libbi, Eitorf (Germania) “LE PRIGIONI”.

Sezione G – Racconto a tema libero

Primo classificato Simona Maiucci, Viterbo “L’AMARO FRUTTO DI HAITI”

Secondo classificato Lucia Lo Bianco, Palermo “IRINA NON GIOCA Più ALLA GUERRA”

Terzo classificato Maurizio Libbi, Eitorf (Germania) “AGNESE”

Premio Speciale “Presidente del Premio” Fabio Carlini, Castel Castagna (TE) “BETTINA E IL SUO FANTASMA”

Premio Speciale “Francesco Giampietri” Mauro Cotone, Roma “LA MONTAGNA NUDA”

Menzione d’Onore:

Marco Polli, Milano “L’ECLISSI DELLE TRE LUNE NERE”;

Claudio Battista, Pescara “AUGURI PER IERI”;

Isabella GABUSI, Montale (PT) “GLI ORIZZONTI PERDUTI”;

Natale Vulcano, Corigliano-Rossano (CS) “IL CORAGGIO DI VERONICA”;

Pietro Rainero, Acqui Terme (AL) “CAPRE E CAVOLI”;

Maria Teresa Montanaro, Canelli (AT) “FRAMMENTI DI VITA…”;

Alessio Di Meco, Lanciano (CH) “E FU COSì … LA BELLEZZA”

Giuliana Capizzi, Viterbo “UNA STORIA TRIESTINA”;

Aleardo Noli, Porlezza (CO) “CAMPANIA FELIX”;

Sabrina Tonin, Tombolo (PD) “POLENTA E LATTE”;

Emilio Labianca, Roma “DIARIO DI UN PESCE”;

Enzo Grossi, Anzio (RM) “ACCADDE UN POMERIGGIO D’ESTATE”

Irene Giancristofaro, Lanciano (CH) “LA SPOSA DEL MARE”;

Pier Paolo Bruni, Pistoia “RICORDI”;

Annamaria Marconicchio, Giuliano in Campania (NA) “NOTTE DI SAN LORENZO”;

Silvio Di Fabio, San Salvo (CH) “IL VENTO DELLA RINASCITA”;

Attilio Rossi, Carmagnola (TO) “IL SENSO DELL’ACCOGLIENZA”;

Pierpaolo Fiore, Acri (CS) “FINO ALLA FINE DELLE FORZE”.