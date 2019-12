In forma durante le feste di Natale, i consigli di Mimma Mandolini [VIDEO]

Sono in arrivo le festività natalizie e resta il dilemma se prepararsi fin da subito con una corretta dieta o attendere l’anno nuovo

PESCARA – “In questo periodo ci sono due tipologie di persone: quelle che iniziano a mettersi in forma prima delle festività e quelle che aspettano le stesse per prendere peso che poi proveranno a perderlo con l’inizio dell’anno nuovo”. Con questa constatazione la famosa personal trainer ed ex atleta della kickboxing, Mimma Mandolini ha aperto l’intervista al microfono di Paolo Sinibaldi dove ha provato a indicare delle piccole strategie da adottare sin da subito. Ci sarà spazio per “sgarrare” un pò in questo periodo di feste? Questo quesito e altri sono stati sollevati nell’intervista realizzata per LATVLAB nel video di seguito riportato.

Ricordiamo che Mimma Mandolini è una personal trainer con un lungo e importante trascorso nella kick boxig dove ha ottenuto titoli mondiali, è stata campionesssa europea pro in 2 differenti categorie di peso e italiana low kick dal 2002 al 2013, nazionale italiana dal 2004 al 2013. Da anni gestisce l’attività di personal trainer a Pescara nella sede in via Tiburtina 383.