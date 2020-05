Importante donazione all’Associazione Carrozzine Determinate

Un medico di Pratola Peligna, impegnato nella lotta contro il Coronavirus a Piacenza, ha devoluto parte dello stipendio all’associazione

PESCARA – L’associazione Carrozzine Determinate ha ricevuto una importante donazione da un medico in prima linea che lavora nell’ospedale di Piacenza nella lotta al Coronavirus, il dottor Flavio Santilli di Pratola Peligna. Che non solo quotidianamente espone se stesso ad un rischio a vantaggio della comunità, ma che ha deciso di condividere gran parte del suo stipendio con chi in questo momento sta affrontando grandi difficoltà.

Sono migliaia i colleghi del Dott. Santilli così come tutti gli operatori sanitari che ogni giorno rischiano la propria vita per salvare quella degli altri.

L’Associazione ha voluto rendere pubblico questo gesto di empatia, di solidarietà di sensibilità, di altruismo di vero amore per il proprio lavoro e per la vita. Un gesto doppiamente eroico che l’associazione Carrozzine Determinate intende mettere a frutto a vantaggio del mondo della disabilità, che sempre ricordiamo è una delle prime cause di impoverimento nel mondo.